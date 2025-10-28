Este martes, el portavoz de la Oficina de Coordinación Humanitaria de la ONU, Jens Laerke , declaró que, una vez que el huracán “Melissa” haya abandonado tierra, en el primer lugar de las prioridades estará “ salvar vidas, luego alimentos, agua potable, refugios y atención médica ” tras el paso del ciclón en Jamaica, Cuba, Bahamas, República Dominicana y Haití .

" Luego vendrá el momento de la reconstrucción y nosotros estaremos allí, como lo hemos estado antes de que esto ocurra ", agregó.

Sobre la situación en Cuba, indicó que se han podido enviar suministros al este de la isla, en particular alimentos como arroz, cereales, artículos de higiene y para la purificación del agua.

Lee también: Tres estados presentaron actividad sísmica esta madrugada

Por su parte, la Federación Internacional de la Cruz Roja se pronunció sobre las y los damnificados que dejará el huracán "Melissa" , que ya es categoría 5. El organismo estima que al menos un millón y medio de personas sufrirán de forma directa el impacto del poderoso ciclón.

Solo en Jamaica, hasta un millón de personas podrían resultar afectadas, a pesar de que el gobierno ha preparado más de 800 refugios para acoger a la población evacuada, lo que representa más de un tercio de su población total; también se prevé que haya centenares de miles de afectados en el resto de los países caribeños.

Se anticipan graves daños a las infraestructuras, que comunidades enteras queden aisladas y la interrupción de los servicios esenciales debido a la fuerza de este huracán, que será el más fuerte que habrá experimentado Jamaica según los registros, dijo el jefe de la delegación de la FICR, Necephor Mghendi . El funcionario también aseguró que es seguro que tras el paso de "Melissa" estos países necesitarán de la solidaridad internacional.

Te recomendamos: Lo que debes saber de los bloqueos de maiceros en carreteras de Guadalajara

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF