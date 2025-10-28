Esta mañana de martes 28 de octubre, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó tres ataques llevados a cabo por el Ejército contra varias embarcaciones en el Pacífico oriental, sospechosas de transportar drogas. El saldo del operativo es de 14 muertos y un sobreviviente.

El anuncio en redes sociales el martes marca una escalada en el ritmo de los ataques, que comenzaron a principios de septiembre y ocurrían con semanas de diferencia. Esta es la primera vez que se anunciaron múltiples ataques en un solo día.

Hegseth afirmó que las autoridades mexicanas de búsqueda y rescate "asumieron la responsabilidad de coordinar el rescate" del único sobreviviente, pero no especificó si esa persona permanecería bajo su custodia o sería entregada a Estados Unidos.

En un ataque a principios de octubre que dejó dos sobrevivientes, el Ejército estadounidense los rescató y posteriormente los repatrió a Colombia y Ecuador.

