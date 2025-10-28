Hamás entrega cuerpo erroneo; Israel advierte graves repercusiones por ello

El Gobierno israelí advirtió que la entrega errónea por parte de Hamás de los restos mortales de un rehén, los cuales, según asegura el Ejército fueron falsamente enterrados en un hoyo, provocará grandes repercusiones.

"El primer ministro ordenó una reunión en el cuartel general del Ejército con altos oficiales de seguridad para discutir las graves repercusiones que afrontará ahora el grupo terrorista", dijo en una vídeoconferencia con la prensa la portavoz, Shosh Bedrosian.

Bedrosian no detalló qué podría suceder a continuación, pero aseguró que ninguna medida "queda descartada" en lo que calificó como una nueva violación del alto el fuego ya que, insistió, Hamás es capaz de "localizar y recuperar los restos de nuestros 13 rehenes fallecidos".

Imágenes grabadas por un dron israelí, según Bedrosian, muestran a milicianos de Hamás depositando los restos de un rehén en un hoyo, antes de alertar al personal de la Cruz Roja del hallazgo del cadáver.

Los restos se corresponderían, dijo la portavoz, con los del cautivo Ofir Tzarfati, secuestrado el 7 de octubre de 2023, que murió luego en Gaza y cuyo cuerpo fue recuperado por el Ejército israelí a finales de noviembre de 2023.

De acuerdo con el análisis forense, los restos devueltos anoche por Hamás son de Tzarfati -que fue enterrado ya en diciembre de 2023- y no se corresponden con el ADN de ninguno de los 13 cautivos muertos que continúan en Gaza.

"Hamás cavó un hoyo en el suelo ayer, colocó los restos parciales de Ofir dentro, lo cubrió con tierra y lo entregó a la Cruz Roja. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) captaron toda la secuencia de eventos con un dron militar, un acto deliberado y un vergonzoso engaño", aseguró Bedrosian.

Poco después de sus declaraciones, el Ejército israelí publicó un vídeo de 14 minutos de una imagen aérea de un sitio sin identificar de Gaza, en el que se ve una bolsa blanca mortuoria lanzada a un hoyo y enterrada en su fondo por tres hombres enmascarados, tras lo que una excavadora procede a extraerla y dejarla a un lado del hoyo, junto a varias personas con chaquetas de la Cruz Roja.

Por su parte, el Gobierno de Hamás aseguró este martes que Israel ha perpetrado más de 125 violaciones desde la entrada en vigor del acuerdo, incluidos bombardeos, disparos y detenciones en Gaza, entre otras. En total, Israel ha matado a 94 gazatíes y herido a más de 300 en ese tiempo, según el ministerio de Sanidad gazatí.

En el marco del alto el fuego, Hamás liberó a los 20 cautivos que quedaban con vida a cambio de cerca de 2 mil detenidos y presos palestinos. Además, ha entregado también los cuerpos de 15 rehenes, por lo que quedan 13 en el enclave.

Por su parte, Israel ha devuelto a la Franja, con la mediación de la Cruz Roja, 195 cadáveres de gazatíes, muchos con signos de abusos y de torturas o carbonizados, según imágenes divulgadas por el Ministerio de Sanidad a fin de facilitar su identificación y denuncias de fuentes médicas y de Hamás.

Hasta el momento, según Sanidad, solo 75 de los 195 cuerpos devueltos por Israel han podido ser identificados.

