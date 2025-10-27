Este lunes se anunció que el huracán "Melissa" se intensificó a categoría 5, la más alta en la escala Saffir-Simpson, con vientos sostenidos que superan los 250 kilómetros por hora (km/h). Meteorólogos dijeron que, mientras se acercaba a tierra caribeña, provocaría inundaciones catastróficas, aludes de tierra y daños extensos a la infraestructura. "Melissa" es el huracán más fuerte en la historia reciente en golpear directamente a Jamaica.

Este día, el centro de "Melissa" estaba unos 220 km al suroeste de Kingston, Jamaica, y unos 515 km al suroeste de Guantánamo, Cuba, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami.

Algunos lugares en el este de Jamaica podrían recibir un metro de lluvia, mientras que el oeste de Haití podría recibir 40 centímetros, según el instituto en Miami. " Es probable que ocurran inundaciones repentinas, catastróficas y numerosos deslizamientos de tierra ", advirtió.

Se ordenaron evacuaciones obligatorias en siete comunidades propensas a inundaciones en Jamaica, donde se habilitaron autobuses para llevar a la gente a refugios seguros.

La tormenta de lento movimiento ha causado la muerte de al menos tres personas en Haití y una cuarta persona en la República Dominicana, donde otra persona sigue desaparecida.

La tormenta ya ha dejado caer fuertes lluvias en República Dominicana, donde se ordenó que las escuelas y oficinas gubernamentales permanecieran cerradas en cuatro de las nueve provincias que aún están bajo alerta roja.

"Melissa" dañó más de 750 hogares en todo el país, desplazando a más de 3 mil 760 personas. Las aguas de la inundación también han cortado el acceso a al menos 48 comunidades, dijeron las autoridades.

En el vecino Haití, la tormenta destruyó cultivos en tres regiones, incluyendo 15 hectáreas de maíz en un momento en que al menos 5.7 millones de personas, más de la mitad de la población del país, sufren niveles de hambre de crisis, con 1.9 millones de esas personas enfrentando niveles de hambre de emergencia.

Esta será la trayectoria de "Melissa" en los próximos días

Las bandas nubosas asociadas al huracán, que se encuentra actualmente a unos 230 km al suroeste de Jamaica, donde se espera que golpee entre la noche de este lunes y el martes , seguirán provocando aguaceros de moderados a fuertes en algunos sectores del suroeste del país, mientras que para el resto del territorio se esperan precipitaciones aunque de menor frecuencia.

En regiones del este de Cuba, se espera que las lluvias caigan con fuerza y los vientos soplen con gran intensidad durante la tarde-noche del martes .

En Haití y República Dominicana se espera que las condiciones propias de tormenta tropical lleguen hacia el final del martes y se prolonguen en el miércoles . Allí también se advierte de inundaciones, deslizamientos de tierra y de probables aislamientos de comunidades.

Con información de AP y EFE.

FF