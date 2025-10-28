Una avioneta con doce personas a bordo, la mayoría turistas extranjeros, se estrelló en Kwale, en el sureste de Kenia, informó este martes la Autoridad de Aviación Civil de Kenia (KCAA, por sus siglas en inglés).

La aeronave volaba de Diani, en el sur de la costa keniana, hacia Kichwa Tembo, una base aérea situada en la reserva natural del Masái Mara.

Por el siniestro murieron ocho ciudadanos húngaros, dos alemanes y un tripulante keniano —el capitán—, reportó la aerolínea keniana Mombasa Air Safari.

"Lamentamos profundamente informar de que no hay supervivientes. Nuestros pensamientos y oraciones están con todos los afectados por este trágico suceso", señaló la compañía en un comunicado recogido por medios locales.

"Nuestra principal prioridad en este momento es brindar todo el apoyo posible a las familias afectadas", dijo el presidente de Mombasa Air Safari, John Cleave.

La KCAA informó inicialmente de que a bordo viajaban doce personas, aunque la aerolínea precisó después que, según su información, eran once.

"Las agencias gubernamentales se encuentran en el lugar del accidente para determinar la causa del siniestro y sus repercusiones", indicó la KCAA en un comunicado difundido en la red social X.

