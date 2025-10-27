El Estado Mayor de la Defensa Civil de Cuba declaró este lunes la fase de "alarma" en las provincias del oriente del país, ante la inminente llegada del huracán Melissa, de categoría mayor, prevista para este miércoles.

Según un comunicado de la Defensa Civil, las provincias que se encuentran en esta fase son Guantánamo, Santiago de Cuba, Holguín, Granma, Las Tunas y Camagüey. Por su parte, las provincias del centro del país, Ciego de Ávila y Sancti Spíritus, pasaron a la fase de "alerta ciclónica".

El más reciente reporte del Instituto de Meteorología (Insmet) indica que el huracán Melissa ha alcanzado la categoría 5 —el máximo en la escala Saffir-Simpson— con vientos sostenidos de hasta 260 km/h, mientras se desplaza hacia el oeste a una velocidad de 6 km/h.

Se prevé que durante las próximas 24 horas el ciclón continúe su trayectoria hacia el oeste y luego gire hacia el norte-nordeste. Tras afectar a Jamaica, se espera que llegue a territorio cubano en la madrugada del miércoles, ingresando por el sur de la región oriental, donde las condiciones meteorológicas comenzarán a deteriorarse de manera progresiva.

La Defensa Civil orienta además a la población a mantenerse informada sobre el desarrollo de este sistema, a través de los medios de comunicación nacionales y los perfiles oficiales de las redes sociales, así como cumplir "disciplinadamente" con las indicaciones de las autoridades.

La "fase informativa" es la primera de cuatro etapas cronológicas que las autoridades cubanas establecen para enfrentar desastres naturales.

Le siguen las de "alerta" (cuando la presencia ciclónica se prevé en las siguientes 48 horas), "alarma" (24 horas antes) y la fase "recuperativa".

Evacuaciones y actividades suspendidas

Las autoridades cubanas han ordenado la evacuación y protección a casi 650 mil personas en las provincias orientales.

Además, el Ministerio de Educación suspendió las actividades escolares y el de Transportes canceló los viajes de autobuses, trenes interprovinciales y los vuelos hacia y desde Santiago de Cuba y Holguín.

El previsible azote de Melissa a Cuba tiene como antecedente más cercano a la tormenta tropical Imelda, que a finales del pasado septiembre golpeó con fuertes lluvias también a su región oriental, donde dejó dos fallecidos, varios miles de desplazados, inundaciones, deslaves, ríos desbordados y derrumbes de viviendas, entre otros daños.

Los meteorólogos cubanos han advertido que la actual temporada de ciclones en el océano Atlántico y Mar Caribe, vigente del 1 de junio al 30 de noviembre, será "muy activa", con la posible formación de ocho huracanes.

De acuerdo con sus pronósticos, la probabilidad de que se origine e intensifique al menos un huracán en el Caribe es elevada (75 %), mientras que es del 50 % para que uno de procedencia atlántica penetre en el Mar Caribe y afecte a la isla.

En la temporada ciclónica de 2024 dos huracanes golpearon directamente la isla.

El primero fue Óscar, que en octubre impactó con categoría 1 también en el oriente del país, y luego, un mes más tarde, Rafael, con categoría 3, castigó el occidente cubano y provocó el colapso total del sistema eléctrico nacional.



YC