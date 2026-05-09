La tregua en Líbano es ya sólo parcial e ilusoria, una "fragilidad" que se desmorona cada día: como el edificio que albergaba a tres familias desplazadas en Saksakiye, cerca de Sidón, alcanzado por un ataque israelí en el que también murieron un bebé de seis meses, un niño de dos años y otro de 11.

Otras cuatro personas figuran entre los muertos, casi seguramente familiares, mientras aún se excava desesperadamente entre los escombros en busca de sobrevivientes.

Son al menos 19 las personas asesinadas en las últimas 24 horas, según un balance de medios panárabes, a las que se suman más de 30 muertos el viernes.

Los ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel se intensificaron durante la jornada , apuntando contra estructuras en nueve aldeas del sur libanés y otros objetivos mucho más allá del río Litani, que Israel impuso manu militari como nueva frontera.

La respuesta de Hezbollah no se hizo esperar, después de todo el ala intransigente del Partido de Dios libanés no espera otra cosa: tres reservistas israelíes resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, en un ataque con dron en el norte de Israel, mientras que otro dron alcanzó un vehículo no tripulado en el sur del Líbano, causando daños.

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Mientras tanto, desde Cisjordania llegan las imágenes de un video impactante que inmortaliza el viacrucis ocurrido cerca del asentamiento ilegal de Sa-Nur: un grupo de palestinos transporta sobre sus hombros el cuerpo de un fallecido y lo hace corriendo bajo la amenaza de un grupo de colonos israelíes que los sigue y ante la mirada indiferente de soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel.

Como también confirman medios de Tel Aviv, un palestino había sido enterrado poco antes en una zona acordada con las autoridades militares israelíes. Pero evidentemente no con los colonos del asentamiento, que actúan como verdaderos dueños del territorio, al punto que un grupo armado con palas irrumpió sobre la tumba, desenterró el cadáver y ordenó a los familiares trasladarlo a otro lugar.

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Las Fuerzas de Defensa de Israel condenaron el episodio. "Es emblemático de la deshumanización de los palestinos, nadie se salva, ni los muertos ni los vivos", comentó el jefe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados, Ajith Sunghay.

La única buena noticia en este cuadro es la anunciada liberación de Thiago Avila y Saif Abukeshek, los dos activistas de la Global Sumud Flotilla arrestados en aguas internacionales y que permanecieron detenidos durante más de una semana en medio de un pulso con Israel por la supuesta acusación de vínculos con Hamas.

JM