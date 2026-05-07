Al menos doce personas murieron este jueves en una serie de ataques israelíes contra el sur del Líbano, entre ellos un paramédico que se encontraba de servicio, mientras que otras 37 resultaron también heridas pese al alto el fuego en vigor desde mediados del mes pasado.

El Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano informó de un bombardeo que causó cinco muertos y dos heridos en la localidad de Habous h; otro que dejó tres fallecidos y 15 heridos en Doueir, así como un tercero con tres víctimas mortales más y otros 19 heridos en el pueblo de Harouf.

Tanto el ataque de Doueir como el de Harouf dejaron al menos un menor fallecido cada uno, según una serie de comunicados emitidos por el departamento, parte del Ministerio de Salud Pública.

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Por otro lado, la localidad de Majdal Selm fue objetivo de un bombardeo dirigido con los paramédicos de una ambulancia que se encontraba de servicio, lo que causó la muerte de un miembro del equipo y heridas a un segundo.

El Ministerio de Salud Pública denunció en un comunicado que este tipo de acciones violan "toda" la ley humanitaria internacional y llamó a los diferentes países a que actúen para acabar con tales crímenes, de forma que se restaure la "autoridad de las legislaciones relevantes".

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Desde el inicio del conflicto el pasado 2 de marzo, más de un centenar de trabajadores sanitarios han perdido la vida en el Líbano en ataques perpetrados por el Estado judío contra objetivos del sector, muchos de ellos ambulancias y equipos de emergencias.

Las acciones de este jueves se produjeron pese al cese de hostilidades en vigor entre el Líbano e Israel desde mediados de abril, y pese a las intenciones anunciadas en las últimas horas de celebrar una nueva ronda de diálogo en Washington a finales de la próxima semana.

JM