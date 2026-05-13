Al menos trece personas, la mitad de ellas niños, murieron este miércoles 13 de mayo del 2026 en bombardeos lanzados por Israel contra el sur de Líbano, donde fueron alcanzadas varias familias, lo que eleva a 25 el número de fallecidos la víspera en una nueva ronda de diálogo entre ambos países.

Por un lado, seis personas perdieron la vida y doce más resultaron heridas en un bombardeo contra una vivienda en la localidad de Arab Salim , informó en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, al precisar que tres de las víctimas mortales son niños.

Según la Agencia Nacional de Noticias (ANN), entre los fallecidos están un matrimonio y su hijo, así como al menos dos personas más con los mismos apellidos.

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Asimismo, otro ataque israelí mató a cuatro personas más en Al Namiriya, que el medio estatal identificó como dos hermanas y otro matrimonio, mientras que un tercer bombardeo contra Roumine causó el fallecimiento de un padre y sus dos hijos.

Según la ANN, el hombre trabajaba para la compañía telefónica estatal, Ogero, y la madre de la familia resultó herida de gravedad.

El Centro de Operaciones de Emergencia confirmó la acción de Roumine y precisó que dos de los muertos son menores, al tiempo que anunció también el fallecimiento de otro niño en Harouf , el sexto en los bombardeos de las últimas horas.

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Este miércoles, ya se habían registrado al menos doce asesinados más en ataques contra vehículos en diferentes partes del país , varios de ellos a poca distancia de Beirut, lo que eleva a al menos 25 el número de muertos en menos de un día.

Todo ello se produce pese al alto el fuego en vigor entre ambos países desde hace casi un mes.

JM