Visita secreta de Netanyahu a Emiratos Árabes: Alianza ante Irán

En medio del conflicto que Israel y Estados Unidos mantienen contra Irán, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, realizó una visita secreta a los Emiratos Árabes Unidos, consolidando la relación entre ambos países desde la normalización de vínculos diplomáticos en 2020, informó su oficina este miércoles.

Durante el encuentro, Netanyahu se reunió con el presidente emiratí, el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan. De acuerdo con el comunicado oficial, la reunión representó “un avance histórico” en las relaciones entre Israel y Emiratos Árabes Unidos.

El comunicado se produce apenas un día después de que el embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, reveló que Israel había enviado a Emiratos Árabes Unidos baterías antiaéreas de la Cúpula de Hierro, así como personal para su operación. El anuncio público del despliegue por parte del ejército de Israel subraya la creciente relación entre los dos países.

Emiratos Árabes Unidos, que no ha comentado sobre la visita de Netanyahu, ha sido objeto de ataques con misiles y drones iraníes, incluso después de que se alcanzara un alto el fuego el mes pasado. La nación ha estado tratando de enviar un mensaje a los inversionistas de que sigue abierta a los negocios y es un lugar seguro.

La agencia de noticias estatal de Emiratos Árabes Unidos, WAM, informó la semana pasada que Netanyahu fue uno de los gobernantes que se comunicó con el presidente emiratí para condenar los ataques iraníes y expresar su solidaridad.

Se trata de una inusual admisión pública de conversaciones directas entre los dos países, los cuales normalizaron relaciones como parte de los Acuerdos de Abraham de 2020 y han fortalecido sus lazos durante la guerra con Irán. El acuerdo fue objeto de duras críticas por parte de Teherán.

Irán ha insinuado en repetidas ocasiones a lo largo de los años que Israel mantenía una presencia militar y de inteligencia en los Emiratos Árabes Unidos.

Funcionarios israelíes de alto rango han realizado visitas ocasionales a Emiratos Árabes Unidos en los últimos años desde el acercamiento diplomático.

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KR