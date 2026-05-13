Miércoles, 13 de Mayo 2026

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Brote de gastroenteritis en crucero deja más de mil pasajeros confinados en Francia

Hasta el momento se registra la muerte de un hombre por gastroenteritis, un británico mayor de 90 años, en el crucero

Por: EFE

Se confirmó que este brote no tiene relación con el hantavirus andino. Unsplash

Se confirmó que este brote no tiene relación con el hantavirus andino. Unsplash

Las autoridades de salud de Francia informaron este miércoles que la muerte de un pasajero a bordo de un crucero atracado en Burdeos estuvo relacionada con un brote de gastroenteritis, situación que obligó al confinamiento de unas mil 700 personas. Tras la evaluación sanitaria, los pasajeros que no presentan síntomas ya pueden descender de la embarcación.

La agencia regional de salud de Nueva Aquitania informó de que "se trata efectivamente de un episodio de gastroenteritis de origen viral", lo que conlleva "al levantamiento de la prohibición de desembarco" para quienes no presentan síntomas y el "mantenimiento del aislamiento" para las personas contagiadas.

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Brote de gastroenteritis no tiene relación con el hantavirus andino

De este modo, se confirmó que este brote no tiene relación con el hantavirus andino.

El crucero 'Ambition' había arribado a Burdeos procedente de las Islas Shetland tras hacer escala en Belfast (Irlanda del Norte), Liverpool (Reino Unido) y Brest (noroeste de Francia), tras dar parte del fallecimiento de un hombre por gastroenteritis, un británico mayor de 90 años.

Al menos una cincuentena de personas presentaron vómitos y diarrea, lo que encendió las alarmas de las autoridades sanitarias francesas, que procedieron hoy mismo atender a los enfermos y a determinar el origen de la enfermedad.

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