El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán afirma que su uranio enriquecido no será transferido a ningún otro lugar: "La opción de transferir el uranio enriquecido de Irán al extranjero es inaceptable", declaró un portavoz del ministerio a los medios iraníes.

¿Cómo reaccionó Irán a la posible extracción de su uranio enriquecido?

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán ha declarado que las reservas de uranio enriquecido del país no serán transferidas "a ningún lugar", contradiciendo una afirmación anterior del presidente estadounidense Donald Trump de que la República Islámica había accedido a su transferencia.

"El uranio enriquecido de Irán no será transferido a ningún lugar", declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, a la televisión estatal.

¿Qué dijo Donald Trump sobre transferir el uranio enriquecido de Irán a EU?

Trump había publicado en su plataforma Truth Social un mensaje en el que afirmaba que "Estados Unidos se llevará todo el 'polvo' nuclear creado por nuestros grandes bombarderos B-2", en referencia al material nuclear enterrado por los ataques estadounidenses del año pasado.

Poco después, el presidente de Estados Unidos confirmó esta postura en un discurso emitido durante un evento en Arizona.

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"Irán acaba de anunciar que el estrecho de Ormuz está completamente abierto y listo", dijo Trump ante la organización conservadora Turning Point.

El mandatario señaló que entrarán a Irán con excavadoras para llevarse a Estados Unidos el "polvo nuclear", en referencia al uranio enriquecido y dijo que esto será posible con una alianza con Teherán.

Con información de EFE

JM