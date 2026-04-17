El efecto en los precios del petróleo tras la reapertura total del estrecho de Ormuz

Los precios del petróleo cayeron más de 13%, mientras las acciones en Estados Unidos se apresuran a alcanzar un nuevo récord después de que Irán declarara que el estrecho de Ormuz está completamente abierto, lo que permitiría que los petroleros vuelvan a salir del golfo Pérsico y lleven crudo a clientes de todo el mundo.

El S&P 500 subió 1.4% mientras Wall Street se apresuraba hacia el fin de la tercera semana consecutiva de grandes ganancias, la más larga desde Halloween. Un flujo más libre de petróleo no solo ayudará a los conductores furiosos por los precios de la gasolina, sino que también retirará presión a la inflación que perjudica prácticamente a todo el mundo.

Crudo de referencia en Estados Unidos cayó con fuerza

El precio del barril de crudo de referencia en Estados Unidos cayó con fuerza inmediatamente después de que el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, publicara en X que el paso para todos los buques comerciales a través del estrecho "se declara completamente abierto", mientras parece mantenerse un alto el fuego en Líbano. Indicó que permanecería abierto durante el periodo restante del alto el fuego. El petróleo en Estados Unidos se desplomó 13% hasta alcanzar 79,31 dólares por barril.

El crudo Brent, el referente internacional, bajó 13.4% hasta alcanzar 86.11 dólares. Aun así, se mantiene por encima de su nivel de 70 dólares previo a la guerra, lo que indica que todavía hay cierta cautela en los mercados financieros.

Oscilaciones desde las acciones hasta los bonos y el petróleo

En varias ocasiones desde que comenzó la guerra, el optimismo en Wall Street ha pasado rápidamente a la duda sobre un posible fin de los combates. Eso, a su vez, ha provocado oscilaciones feroces y repentinas de precios en todo, desde las acciones hasta los bonos y el petróleo.

Las empresas con grandes facturas de combustible lograron algunas de las mayores ganancias de Wall Street tras el alivio en los precios del petróleo.

Los operadores de cruceros, que consumen enormes cantidades de combustible, también avanzaron con fuerza. Norwegian Cruise Line saltó 10.5%, y Royal Caribbean Group ganó 10.4%.

Las empresas de alojamiento y automotrices también obtuvieron cierto alivio por la caída de los precios del petróleo, que hizo que los rendimientos cayeran en el mercado de los bonos debido a la menor amenaza de una alta inflación. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó a 4.22% con respecto al 4.32% la noche del jueves. Un menor rendimiento en los bonos del Tesoro puede reducir las tasas de las hipotecas y otros préstamos que van a los hogares y empresas estadounidenses.

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