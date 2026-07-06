Mayo Zambada acepta cadena perpetua para evitar prisión de máxima seguridad

Uno de los capítulos más largos y notorios en la historia del narcotráfico en México parece estar llegando a su fin en los tribunales estadounidenses. Ismael "El Mayo" Zambada, quien durante décadas eludió la captura y se consolidó como la figura más longeva del Cártel de Sinaloa, ha decidido no ir a juicio y habría aceptado una condena de cadena perpetua en Estados Unidos.

El objetivo principal de esta maniobra legal por parte de su defensa es evitar a toda costa que el capo sea enviado a una prisión de máxima seguridad, una como en la que se encuentra recluido su exsocio, Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Según una carta difundida por su abogado Frank A. Perez dirigida al juez que ha llevado su caso, se lee: “El acusado Ismael Zambada García acepta que, como consecuencia de los graves delitos que ha cometido, será sentenciado a prisión de por vida”.

La salud del capo, el factor determinante

De acuerdo con la información trascendida, el estado de salud de Zambada ha sido el elemento central en las negociaciones entre sus abogados y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. A sus más de 75 años, el narcotraficante padece diversas afecciones crónicas y un deterioro físico significativo que requerirían atención médica constante.

Enfrentar un juicio prolongado y exponerse a una sentencia condenatoria dictada por un jurado habría significado, casi con total seguridad, su traslado a un régimen de aislamiento total de 23 horas al día. Al aceptar la culpabilidad de los cargos que se le imputan, su equipo legal busca asegurar que el juez acepte su internamiento en un centro penitenciario de mediana seguridad o en una instalación médica federal y que este adecuadamente equipada para atender la necesidad de tratamiento médico del acusado.

Los términos del acuerdo

Aunque el documento oficial del acuerdo de culpabilidad aún debe ser ratificado ante un juez federal, los reportes señalan que las condiciones preliminares establecen lo siguiente:

Declaración de culpabilidad: Zambada aceptará su responsabilidad en los cargos de conspiración para el tráfico de drogas, lavado de dinero y crimen organizado.

Zambada aceptará su responsabilidad en los cargos de conspiración para el tráfico de drogas, lavado de dinero y crimen organizado. Condena vitalicia: Acepta que pasará el resto de su vida bajo la custodia del sistema penitenciario estadounidense, sin posibilidad de libertad condicional.

Acepta que pasará el resto de su vida bajo la custodia del sistema penitenciario estadounidense, sin posibilidad de libertad condicional. Clasificación penitenciaria: A cambio de su declaración y de evitar el desgaste de un juicio aún más largo, la fiscalía no se opondrá a que la Oficina Federal de Prisiones evalúe su perfil médico para asignarle una prisión con instalaciones hospitalarias.

El cierre de un ciclo histórico

Con esta decisión, Estados Unidos se asegura de mantener tras las rejas de por vida a uno de los criminales más buscados del mundo sin necesidad de exponer información de inteligencia en un juicio abierto, mientras que el capo sinaloense asegura pasar sus últimos años en condiciones menos severas que las impuestas a otros grandes capos que han sido extraditados.

NG