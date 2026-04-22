Irán dispara contra 3 buques en el estrecho de Ormuz

Irán abrió fuego el miércoles contra tres buques en el estrecho de Ormuz, lo que intensificó su asalto a la navegación en la vía fluvial crucial para los suministros energéticos globales y complicó los esfuerzos ya endebles para reunir a Estados Unidos e Irán para conversaciones para poner fin a la guerra.

Los ataques fueron llevados a cabo por la Guardia Revolucionaria, según medios iraníes, que informaron que la fuerza incautó dos de los buques y los estaba llevando a Irán.

Eso supuso una escalada por parte de los líderes de Irán, que parecen dispuestos a negociar con más dureza con los enviados estadounidenses después de que el presidente Donald Trump dijera que Estados Unidos extendería indefinidamente el alto el fuego con Irán, que debía expirar el miércoles.

A pesar de la extensión, Trump también pareció atrincherarse, diciendo que Estados Unidos continuaría bloqueando los puertos iraníes.

Eso preparó el terreno para una interrupción continua del tráfico en el estrecho, por el que transita el 20% del petróleo y el gas natural del mundo en tiempos de paz, incluso si el alto el fuego se mantiene en gran medida.

Ya el conflicto ha hecho que los precios de la gasolina se disparen mucho más allá de la región y ha elevado el costo de los alimentos y de una amplia gama de otros productos. Cuanto más tiempo permanezca cerrado el estrecho, más graves y generalizados serán los efectos —y más tiempo tardará la economía en recuperarse.

Irán abrió fuego contra un buque portacontenedores en el estrecho el miércoles por la mañana, y un segundo fue atacado poco tiempo después, según el centro de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO, por sus siglas en inglés) del ejército británico.

La televisión estatal iraní informó más tarde que los buques fueron atacados por la Guardia Revolucionaria y estaban bajo custodia de la fuerza y estaban siendo llevados a Irán.

Las agencias semioficiales Nour News, Fars y Mehr informaron luego que la Guardia atacó un tercer buque, que dijeron que había quedado "varado" en la costa iraní, sin dar más detalles.

Ha habido más de 30 ataques contra buques en Oriente Medio desde que la guerra comenzó el 28 de febrero con ataques aéreos estadounidenses e israelíes contra Irán.

La capacidad de Irán para restringir el tráfico a través del estrecho — que conduce del golfo Pérsico a los océanos abiertos— ha demostrado ser una importante ventaja estratégica.

Aunque el alto el fuego significa que los ataques aéreos estadounidenses e israelíes se han detenido en Irán — y los misiles de Teherán ya no apuntan a Israel y a Oriente Medio en general— , los ataques en el estrecho y las anteriores interdicciones estadounidenses de buques iraníes muestran que la amenaza marítima se mantiene.

Sin ningún acuerdo diplomático, esos ataques probablemente disuadirán a los buques incluso de intentar pasar por la ruta, y restringir aún más los suministros energéticos globales. Los ataques del miércoles hicieron que el crudo Brent, el estándar internacional, se disparara a casi 100 dólares por barril, más de un 35% por encima de su precio cuando comenzó la guerra.

Mientras se desarrollaban los asaltos, la Guardia Revolucionaria de Irán prometió "asestar golpes aplastantes más allá de la imaginación del enemigo a sus activos restantes en la región".

La noche anterior, ciudadanos iraníes realizaron concentraciones en las que la Guardia exhibió misiles y lanzadores — una señal de desafío a Israel y a Estados Unidos, que dedicaron gran parte de su campaña de ataques aéreos a destruir el arsenal de misiles balísticos del país.

Una persona pasa en motocicleta junto a los retratos de niñas fallecidas en un ataque aéreo en Minab, expuestos en la plaza Tajrish de Teherán, Irán. EFE/A. Taherkenare

No hay fecha para las negociaciones entre Irán y Estados Unidos

No está claro cuándo podrían reanudarse las conversaciones. El portavoz del Ministerio iraní de Relaciones Exteriores, Esmail Baghaei, reconoció la extensión del alto el fuego de Trump en comentarios emitidos el miércoles por la televisión estatal iraní, pero no dijo específicamente que Teherán estuviera dispuesta a asistir a una nueva ronda de conversaciones.

Anteriormente, Mojtaba Ferdousi Pour, jefe de la misión iraní en Egipto, dijo que ninguna delegación iría a Pakistán hasta que Estados Unidos levante su bloqueo.

Dos funcionarios paquistaníes dijeron a la AP que Islamabad aún está esperando noticias de Teherán sobre cuándo enviará una delegación. Hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con los medios.

En Líbano, donde la guerra entre Israel y Hezbollah, respaldado por Irán, estalló después de que Estados Unidos e Israel lanzaran sus ataques iniciales, la Agencia Nacional de Noticias, dirigida por el Estado, dijo que un ataque matutino con dron israelí contra la aldea de Jabbour mató a una persona e hirió a otras dos.

El ejército de Israel negó que hubiera atacado la zona.

Un alto el fuego de 10 días entró en vigor en Líbano el viernes, pero ha habido varios ataques israelíes y Hezbollah reivindicó su primer ataque el martes.

Desde que comenzó la guerra, al menos 3 mil 375 personas han muerto en Irán, según las autoridades. Más de 2 mil 290 personas han muerto en Líbano, 23 personas han muerto en Israel y más de una docena han muerto en estados árabes del Golfo. Quince soldados israelíes en Líbano y 13 miembros del servicio estadounidense en toda la región han muerto.

