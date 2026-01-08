Machado califica liberación de presos políticos como un acto de restitución moral

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado calificó como “un acto de restitución moral” la liberación de varios presos políticos anunciada este jueves por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, al dirigir un mensaje a las familias de los detenidos.

A través de sus declaraciones, Machado pidió a los familiares de las personas excarceladas —cuyos nombres no han sido dados a conocer por las autoridades— asumir este momento como un reconocimiento a la resistencia que han mantenido a lo largo del proceso. “Reciban este momento como un acto de restitución moral, como confirmación de que su entereza no fue en vano” , expresó.

Machado subrayó que, si bien “nada devuelve los años robados”, la jornada tiene un valor simbólico relevante, ya que reafirma una convicción sostenida desde hace tiempo: “este día importa porque reconoce lo que siempre” supo, “que la injusticia no va a ser eterna y que la verdad, aun muy herida, termina por abrirse paso”.

Por su parte, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó sobre la “liberación” de “un número importante de personas”, acción que describió como un “gesto unilateral” orientado a “consolidar la paz y la convivencia pacífica del país”.

Hasta el momento, solo se han confirmado las identidades de cinco personas españolas a través del Gobierno español (José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y la hispanovenezolana Rocío San Miguel), que ya se encuentran volando hacia el país europeo.

"Este día les devuelve un poco de paz", celebró Machado en su mensaje a los familiares de los presos. "Ustedes fueron fortaleza cuando faltó la libertad, fueron dignidad cuando abundó la injusticia" , recordó.

La líder opositora también mandó un mensaje a futuro: "No descansaremos hasta que todos los presos sean libres y que Venezuela entera pueda abrazarse en plena democracia y libertad".

De acuerdo a la ONG Foro Penal, en Venezuela había 863 presos políticos hasta el 29 de diciembre pasado, la mayoría detenidos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

Varias organizaciones y familiares de los detenidos han indicado a que la información sobre la identidad de los liberados ha sido opaca y no les ha llegado directamente.

