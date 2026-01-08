Washington atribuye a Trump liberación de detenidos en Venezuela

La Casa Blanca afirmó este jueves que la liberación de presos políticos en Venezuela representa un “ejemplo de cómo el presidente Donald Trump está ejerciendo la máxima influencia para hacer lo correcto tanto para el pueblo estadounidense como para el venezolano”, señaló Anna Kelly, portavoz del Ejecutivo de Estados Unidos para asuntos internacionales.

Las declaraciones de la funcionaria se dieron luego de que Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano y principal negociador del chavismo, informara sobre la liberación inmediata de “un número importante de personas”, entre ellas ciudadanos venezolanos y extranjeros que permanecían detenidos en el país sudamericano.

Aunque las autoridades de Caracas no han detallado cuántas personas fueron liberadas, el gobierno venezolano describió la decisión como un “gesto unilateral” orientado a “fortalecer la paz y la convivencia pacífica” en el país. La medida ocurre después de la operación estadounidense del pasado 3 de enero, en la que fue capturado el presidente Nicolás Maduro y trasladado a Nueva York para ser juzgado por cargos de “narcoterrorismo”.

Tras el operativo, Washington determinó que por el momento un Gobierno interino liderado por la chavista Delcy Rodríguez, vicepresidenta con Maduro y ahora presidenta encargada, quedará al frente del país bajo la estricta supervisión de EU.

Hasta el momento no existe confirmación oficial sobre si alguna de las personas liberadas hoy en Venezuela son ciudadanos estadounidenses o tienen doble nacionalidad estadounidense.

De momento solo se ha confirmado la identidad de cinco personas con la nacionalidad española, que ya vuelan de regreso a la península ibérica.

Se cree que puede haber en torno a una decena de ciudadanos con pasaporte estadounidense que Washington consideraría que están "injustamente" encarcelados en Venezuela.

YC

