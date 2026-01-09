Una segunda ola de ataques que el gobierno de Estados Unidos tenía “inicialmente prevista” contra Venezuela ha sido cancelada por la cooperación que está obteniendo del país latinoamericano, afirmó el presidente Donald Trump.

En una publicación en su red social Truth, el republicano indicó que esa segunda oleada de ataques, con la que amenazó a Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, ahora "parece innecesaria".

"Venezuela está liberando a un gran número de presos políticos como muestra de su 'búsqueda de la paz'. Este es un gesto muy importante e inteligente", señaló el mandatario en un mensaje que también ha sido divulgado por el Departamento de Estado en la red X.

Y agregó que "Estados Unidos y Venezuela están trabajando conjuntamente, especialmente en la reconstrucción, de una forma mucho mayor, mejor y más moderna, de su infraestructura de petróleo y gas".

"Gracias a esta cooperación, he cancelado la segunda ola de ataques, prevista inicialmente, que parece innecesaria. Sin embargo, todos los barcos permanecerán en su lugar por motivos de seguridad", precisó.

Reiteró, además, que "las grandes petroleras invertirán al menos 100 mil millones de dólares, con ellas me reuniré hoy en la Casa Blanca", en alusión al encuentro que mantendrá este viernes con las empresas del país para planificar la extracción de crudo venezolano.

