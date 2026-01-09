Suiza honra a las víctimas del incendio en bar con un día nacional de luto

Suiza realizará este viernes un funeral en una jornada de luto nacional en honor de las 40 víctimas mortales de un incendio en un bar alpino durante una celebración de Año Nuevo la semana pasada.

Otras 116 personas resultaron heridas, muchas de ellas de gravedad, en el fuego que comenzó en el bar Le Constellation el 1 de enero, menos de dos horas después de la medianoche.

Las investigaciones apuntaron que creen que bengalas encendidas sobre botellas de champaña provocaron el incendio al acercarse demasiado al techo del establecimiento de la ciudad turística de Crans-Montana. Las autoridades investigan si el material de insonorización en el techo cumplía con las regulaciones y si estaba permitido el uso de bengalas en el bar. En el local no se realizaban inspecciones de seguridad contra incendios desde 2019.

La gravedad de las quemaduras dificultó las labores de identificación, por lo que los familiares tuvieron que proporcionar muestras de ADN a las autoridades. La policía indicó que muchas de las víctimas eran adolescentes o tenían entre 20 y 25 años.

Las autoridades suizas abrieron una investigación penal contra los gerentes del bar.

De acuerdo con la fiscal jefe del cantón de Valais, los dos son sospechosos de homicidio involuntario, lesiones corporales involuntarias y de provocar un incendio de forma involuntaria.

Como parte del día de luto nacional, las campanas de las iglesias de toda Suiza sonarán durante cinco minutos a partir de las dos de la tarde del viernes, y se guardará un minuto de silencio.

