La tragedia que dejaron los terremotos en Venezuela sigue cobrando un fuerte impacto humano. El futbolista argentino Lucas Trejo enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida tras confirmarse la muerte de su esposa y sus dos hijos, mientras él permanece en un delicado estado de salud.

Confirman la muerte de la familia del futbolista Lucas Trejo

El futbolista argentino Lucas Trejo, de 38 años, atraviesa una tragedia personal después de que se confirmara el fallecimiento de su esposa, Yanina Maranella, y de sus hijos, Aarón y Ainhoa, como consecuencia de los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio.

La noticia fue confirmada por el Sport Marítimo La Guaira, club en el que actualmente milita el defensor, luego de que los equipos de rescate localizaran los cuerpos de sus familiares en el estado venezolano de La Guaira, una de las regiones más afectadas por los sismos.

Mientras tanto, el jugador permanece en un delicado estado de salud, acompañado únicamente por personal médico y personas cercanas, ya que no cuenta con familiares en el país.

La hermana del jugador revela cómo se encuentra

LA HERMANA DE LUCAS TREJO: “LO ESTÁN SEDANDO, ESTÁ MUY MAL”



Karen Trejo contó que el futbolista atraviesa un delicado estado emocional tras la muerte de su pareja y sus dos hijos en los terremotos de Venezuela. También explicó que el padre del jugador debió suspender su viaje… pic.twitter.com/Ll1KIzRPsN— Clarín (@clarincom) June 30, 2026

La hermana de Lucas Trejo explicó que el futbolista permanece sedado debido al difícil momento que enfrenta tras conocer la muerte de su familia. Según sus declaraciones, el deportista se encuentra "muy mal" y además enfrenta la situación sin la compañía de sus seres queridos, ya que todos se encuentran en Argentina.

"No tiene a ningún familiar allí. Tienen que darle los cuerpos de sus hijos, de su esposa, y venirse de nuevo a Argentina. Sus allegados me dicen que necesita a sus familiares allá", expresó.

Sus palabras reflejan la compleja situación emocional que atraviesa el defensor mientras espera poder reunirse con los restos de su familia para regresar a su país natal.

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Lucas Trejo sobrevivió porque estaba entrenando

De acuerdo con la información difundida, Lucas Trejo logró sobrevivir a la tragedia debido a que, cuando ocurrió el terremoto, se encontraba entrenando con el Sport Marítimo La Guaira en Caracas. Mientras el futbolista realizaba la práctica con su equipo, su esposa y sus dos hijos permanecían en el edificio donde residían, ubicado en Playa Grande, una localidad cercana al Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

El inmueble colapsó como consecuencia de los movimientos sísmicos registrados en la zona, considerada una de las más afectadas por los terremotos.

Los cuerpos fueron encontrados después de 74 horas

Las labores de búsqueda se extendieron durante más de tres días. Finalmente, los equipos de rescate localizaron los cuerpos de Yanina Maranella, Aarón y Ainhoa después de 74 horas de intensos trabajos entre los escombros. Tras confirmarse el hallazgo, el Sport Marítimo La Guaira emitió un mensaje oficial a través de sus redes sociales para expresar sus condolencias.

"En este momento de inmenso dolor, elevamos nuestras oraciones por el eterno descanso de sus almas y por la fortaleza de Lucas y sus seres queridos".

El club también manifestó públicamente su respaldo al jugador.

"Te acompañamos con todo nuestro corazón, con respeto, unión y solidaridad. Tus compañeros, el cuerpo técnico, la directiva y toda nuestra afición te enviamos un abrazo fraterno".

En su país natal también vistió las camisetas de Sportivo Belgrano, Instituto y Racing de Córdoba, clubes que marcaron distintas etapas de su carrera como futbolista profesional.

El club expresó su respaldo al futbolista y lamentó profundamente la pérdida de su familia.

"Abrazamos y acompañamos en su profundo duelo a Lucas Trejo, tras la irreparable pérdida de su esposa y sus hijos a causa de la tragedia ocurrida en Venezuela".

El mensaje se sumó a las múltiples muestras de apoyo que el jugador ha recibido desde distintos sectores del futbol.

El futbolista sobrevivió porque se encontraba entrenando con el Sport Marítimo La Guaira en Caracas.

La vivienda familiar estaba ubicada en Playa Grande, cerca del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, una de las zonas con mayores daños. El Sport Marítimo La Guaira y Racing de Córdoba expresaron públicamente sus condolencias y apoyo al jugador.

Un momento de profundo duelo para el futbolista argentino

La tragedia que vive Lucas Trejo ha conmocionado al futbol sudamericano y ha generado numerosas muestras de solidaridad hacia el defensor argentino. Mientras permanece bajo atención médica y acompañado por personas cercanas, el jugador enfrenta el proceso para recibir los cuerpos de su esposa e hijos con el propósito de regresar a Argentina, donde podrá reunirse con su familia.

Hasta el momento, la información confirmada indica que el futbolista continúa atravesando un estado delicado tras la pérdida de sus seres queridos, una tragedia ocurrida a raíz de los terremotos que afectaron gravemente a La Guaira y otras regiones de Venezuela. Diversos clubes y personas vinculadas al futbol han expresado públicamente su apoyo en uno de los momentos más difíciles de la vida del deportista.

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