Líderes europeos se reúnen y evalúan su relación con EU tras giro de Trump en Groenlandia

Los líderes de la Unión Europea se reunirán este jueves para hablar sobre su relación con Estados Unidos. La reunión llega después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, retirara su amenaza de imponer nuevos aranceles, tras alcanzarse un principio de acuerdo sobre Groenlandia.

Aun así, en la UE existe preocupación, ya que consideran que la relación con Estados Unidos ha cambiado y ahora es más inestable.

La cumbre fue convocada de manera urgente el fin de semana pasado por el presidente del Consejo Europeo, António Costa. El objetivo es coordinar una postura común ante las amenazas previas de Trump, quien había advertido sobre la imposición de un arancel adicional del 10 % a varios países europeos que enviaron tropas a Groenlandia para realizar ejercicios militares.

Te puede interesar: Trump apuesta por mejor posición en negociaciones

Los líderes comunitarios afrontan su encuentro más aliviados después del anuncio que hizo Trump en la víspera, tras reunirse con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, de que habían llegado a un principio de acuerdo sobre Groenlandia y en consecuencia suspendía la amenaza de aranceles.

Fuentes comunitarias explicaron hoy que la UE "estaba lista" para activar el instrumento anticoerción contra Estados Unidos si Trump hubiera cumplido su amenaza , pero advirtieron de que esa herramienta "siempre está sobre la mesa”.

"Los líderes tendrán esta discusión en un contexto más positivo que hace 24 horas. Creo que hay lecciones que se han aprendido sobre lo que ha ocurrido. El hecho de que tras las amenazas, la UE, los Estados miembros se coordinaran rápidamente, reaccionaran con calma pero también con firmeza, reaccionaran con claros principios, ha sido, ciertamente, un aspecto que hay que tener en cuenta", dijeron las fuentes.

Las intimidaciones de Trump también llevaron a la UE a estudiar la posibilidad de tomar represalias comerciales contra Estados Unidos por valor de 93 mil millones de euros y, al Parlamento Europeo, a suspender el miércoles la votación para ratificar el pacto comercial que Bruselas y Washington firmaron en verano.

Pese a las mencionadas evoluciones positivas, la UE considera necesario abordar la "nueva normalidad" de las relaciones transatlánticas y la "volatilidad" que observan en la segunda Administración Trump , que parece haberse intensificado en este comienzo de año y que pone de relieve la necesidad de que los Veintisiete aceleren su agenda de autonomía estratégica, según las antes citadas fuentes.

Junta de Paz

Otro asunto que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE abordarán hoy será la Junta de Paz impulsada por Trump y presentada este jueves por el mandatario de la Casa Blanca en el Foro de Davos (Suiza) junto a una veintena de gobernantes , entre ellos el húngaro Víctor Orbán, pese a las reticencias expresadas por la mayoría de ellos.

Hasta ahora, al menos 35 líderes han aceptado formar parte de esta junta, que suscita en cambio dudas debido a que va más allá de la situación en Gaza y a que plantea muchas cuestiones jurídicas de compatibilidad con los tratados de Naciones Unidas y de la propia UE, según dijo un alto funcionario comunitario.

También puedes leer: Trump dice que Putin ha aceptado su invitación para formar parte de la Junta de Paz

Los países europeos han traslado a Washington su voluntad de involucrarse en la paz y la reconstrucción de Gaza y al mismo tiempo le han pedido clarificar varias cuestiones sobre el marco, según la misma fuente, que precisó que cada estado miembro decidirá por sí mismo si se uniría o no a la Junta al margen de las discusiones comunitarias sobre el tema.

Una amplia mayoría de los líderes han expresado a Bruselas que por el momento no tienen disposición a sumarse a la iniciativa, mientras que Bulgaria y Hungría son los únicos estados miembros que han decidido participar.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP