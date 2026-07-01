VIRAL: Personas escalan el Empire State; esta es la razón (VIDEO)

Este miércoles 1 de junio en redes sociales y diversos medios, dieron a conocer el video donde dos personas enmascaradas lograron escalar este miércoles la icónica antena del Empire State Building. A más de 440 metros de altura sobre las bulliciosas calles del centro de Manhattan, los individuos desafiaron los fuertes vientos para desplegar una enorme pancarta con un poderoso mensaje social.

Personas escalan el Empire State como símbolo de protesta

La misteriosa pareja vestía completamente de negro, balanceándose peligrosamente sobre una estrecha cornisa de la estructura metálica. Lo más alarmante para los expertos en seguridad fue que los escaladores no portaban arneses, cuerdas ni ningún tipo de equipo de protección visible. Tras colgar exitosamente el cartel reivindicativo, ambos comenzaron a descender hábilmente por el intrincado entramado de metal hasta alcanzar una plataforma ligeramente más ancha, donde el tenso evento tomó un giro completamente inesperado para los espectadores.

BREAKING: Two people have climbed to the top of the Empire State Building in New York City, holding a banner from the skyscraper's antenna reading, "When the power of love beats the love of power, the world knows peace."



As of now it's unclear how the pair reached the top of the… pic.twitter.com/rUPZ6nc1eK— Fox News (@FoxNews) July 1, 2026

Lejos de consolidarse únicamente como una protesta política o una manifestación social contra los conflictos globales, el acto culminó en lo que pareció ser una audaz propuesta de matrimonio en las alturas. Uno de los escaladores se arrodilló frente a su acompañante en la reducida plataforma. Tras un emotivo abrazo y un beso que quedó registrado en video, la otra persona comenzó a tomarse múltiples selfies con su teléfono móvil, mostrando su mano izquierda extendida hacia la cámara, simulando examinar detenidamente un anillo de compromiso recién entregado.

JUST IN: After two people climbed to the top of the Empire State Building and unfurled a banner on top of its spire Wednesday afternoon, one of the climbers appeared to propose to the other. https://t.co/ngG3jOeTBU pic.twitter.com/PhubQpnRH6— ABC News (@ABC) July 1, 2026

Esta zona se encuentra estrictamente restringida al público general y está ubicada muy por encima de los populares miradores turísticos del piso 102, lo que sugiere una planificación meticulosa por parte de los intrusos. La falta de respuestas rápidas por parte de los responsables del inmueble ha generado un acalorado debate público sobre la vulnerabilidad actual de los rascacielos más emblemáticos de la ciudad frente a intrusiones no autorizadas, especialmente en una era donde la seguridad antiterrorista es una prioridad absoluta.

El profundo significado detrás de la hazaña en las alturas

El cartel desplegado por los escaladores contenía la frase: "Cuando el poder del amor supere al amor por el poder, el mundo conocerá la paz" (When the power of love beats the love of power, the world knows peace), una cita pacifista frecuentemente atribuida a Jimi Hendrix. Los escaladores lograron que su llamado universal a la paz captara la atención de los medios globales en cuestión de escasos minutos, demostrando el poder de los actos disruptivos.

Históricamente, el Empire State Building ha sido el blanco predilecto de temerarios, acróbatas urbanos y creadores de contenido que buscan desafiar los límites físicos y legales para obtener notoriedad. No obstante, la inmensa mayoría de estos intentos de ascenso han sido estrictamente sancionados o frustrados rápidamente por las autoridades antes de que los infractores logren acercarse a la cima.

El antecedente legal más reciente y mediático en este mismo rascacielos ocurrió en el año 2023, cuando el reconocido actor y músico Jared Leto recibió una autorización oficial para escalar hasta la base de la antena desde el piso 86, con el fin de promocionar una gira musical.

¿Quiénes son las personas que escalaron el Empire State?

La pareja se encuentra bajo custodia de la policía de Nueva York, según medios locales. Las dos personas son Ivan 'Vanya' Beerkus y Angela Nikolau, una pareja rusa de escaladores de rascacielos profesionales, ambos afincados en Nueva York.

La pareja ya protagonizó el documental llamado "Skywalkers: Una historia de amor" en 2024. Beerkus y Nikolau son conocidos por escalar los rascacielos sin cuerdas ni arneses. En aquel documental relataban, entre otras hazañas, cómo ascendieron la torre Merdeka 118 de Kuala Lumpur, la segunda estructura más alta del mundo. En una entrevista a 'Variety' de esa época, comentaron que se acababan de mudar a Nueva York y que aún les quedaban "edificios por conquistar".

Con información de EFE.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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