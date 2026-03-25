Casa Blanca afirma que diálogo con Irán sigue 'productivo' pese a rechazo de plan de Trump

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó este miércoles que las conversaciones con Irán para lograr un alto el fuego continúan y se desarrollan de manera “productiva” , pese a que Teherán declaró ese mismo día que rechazó la propuesta de 15 puntos presentada por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para detener la guerra.

Al ser cuestionada sobre los avances de la ofensiva contra Irán durante una rueda de prensa, Leavitt aseguró que el diálogo no ha terminado y que, tal como lo había señalado previamente el Mandatario estadounidense, las negociaciones siguen en curso de forma productiva.

“No se han detenido. Las conversaciones continúan. Son productivas, tal como dijo el Presidente (Trump) el lunes, y siguen siéndolo”, explicó la portavoz tras el anuncio de la república islámica.

Casa Blanca rechaza reportes sobre plan de 15 puntos y cuestiona su veracidad

Por otra parte, Leavitt aseguró que no todo lo reportado por los medios sobre el plan de 15 puntos planteado por Washington es cierto.

"La Casa Blanca nunca confirmó la totalidad de dicho plan. (Los reportes) contienen elementos de verdad, pero algunas de las historias que leí no se ajustaban enteramente a los hechos", explicó la portavoz.

Según informó ayer el diario The New York Times, el plan de paz fue canalizado a través de Pakistán e incluye líneas generales relacionadas con el programa nuclear y el desarrollo de misiles balísticos iraníes además de hacer mención a la seguridad de las rutas energéticas, en particular el estrecho de Ormuz, por donde circula una quinta parte del crudo que se exporta en el mundo y que está parcialmente bloqueado desde que empezó la guerra.

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Irán rechaza propuesta de EU

Medios iraníes han dicho que Teherán rechazó el plan por considerarlo “excesivo” y que ha respondido a Washington con sus propias condiciones.

Trump anunció el lunes que aplazará durante cinco días los ataques contra centrales eléctricas iraníes con los que había amenazado, condicionando la medida a que Irán desbloquee el estrecho de Ormuz, y tras asegurar que ha mantenido conversaciones "productivas" con Teherán.

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