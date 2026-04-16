Continúan los ataques de Israel contra Líbano en las horas previas a la tregua

Ataques israelíes en contra del Líbano se siguen registrando a pocas horas de que entre en vigor la tregua de diez días de alto el fuego pactada por las naciones este jueves, de acuerdo con lo anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El inicio del alto el fuego está previsto para la medianoche local del día de hoy; sin embargo, autoridades del Líbano instan a más de un millón de desplazados a no regresar todavía a sus localidades de origen.

Tras el anuncio de tregua por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, y a la espera de que sea implementada en las próximas horas, la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN) ha informado de una serie de ataques en las áreas meridionales de Aytit, Jouaiya, Bafliye, Qana o Dibbine.

En el caso de esta última, se han registrado varios bombardeos, además de fuego de artillería, según el medio estatal.

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Líbano pide a la población desplazada no regresar aún a sus hogares

Ante la inminencia de la tregua, el Ejército libanés pidió a la población desplazada actuar con cautela y esperar antes de regresar a sus hogares, en línea con advertencias similares realizadas por líderes políticos y locales de distinto signo.

"El mando del Ejército insta a los ciudadanos a que no regresen a los pueblos y ciudades del sur hasta que el acuerdo entre en vigor, y también les pide que no se acerquen a las zonas hasta las que han avanzado las fuerzas de ocupación israelíes" , se indica en un comunicado militar.

En las últimas semanas, las tropas de Israel entraron en diversas localidades del sur del Líbano como parte de una ofensiva terrestre para tomar el control de toda la franja comprendida entre la frontera de facto y el río Litani.

Este jueves por la tarde, la aviación israelí volvió a bombardear el puente de Qasmiye, sobre ese río, lo que la organización Legal Agenda cree que va a impedir o ralentizar el regreso de los desplazados, al tratarse de la última ruta que conectaba los distritos de Tiro y Bint Jbeil con Sidón.

Trump anunció este jueves un cese de hostilidades que entrará en vigor a la medianoche local entre el Líbano e Israel, y se prolongará durante diez días, después de que esta semana tuviera lugar en Washington el primer encuentro directo en décadas entre representantes de ambos países.

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MB



