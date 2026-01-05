El pasado 3 de enero del recién iniciado 2026, Estados Unidos intervino militarmente en Venezuela, de donde capturó al presidente Nicolás Maduro, acusado en 2020 de conspiración para cometer "narcoterrorismo".

Estados Unidos lanzó un "ataque a gran escala" contra Venezuela en la madrugada del sábado pasado y dijo que su presidente fue capturado y sacado del país en una extraordinaria operación nocturna anunciada por el presidente Donald Trump en redes sociales horas después del ataque.

El posicionamiento de Sanders

El senador estadounidense Bernie Sanders, una de las principales figuras progresistas del partido Demócrata , cuestionó la legalidad constitucional de la operación militar ordenada por el presidente Donald Trump en Venezuela.

El legislador por Vermont acusó al jefe del ejecutivo republicano de actuar fuera de los límites del poder presidencial desde su cuenta de X .

“Cuando el 60 % de los estadounidenses viven al día, debería centrarse en las crisis internas, poner fin a su aventurerismo militar ilegal y dejar de intentar ‘gobernar’ Venezuela para las grandes petroleras”, aseveró.

Sanders se sumó así a las voces críticas dentro de Estados Unidos que han condenado la intervención militar en territorio venezolano. X / @SenSanders

Otras voces del congreso

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, también rechazó la intervención; subrayó que la Constitución estadounidense otorga al Congreso —y no al presidente— la potestad de declarar la guerra o autorizar operaciones militares ofensivas en el extranjero.

“ Trump ha cruzado una línea peligrosa. No puede actuar como si tuviera carta blanca para iniciar guerras sin rendir cuentas al pueblo estadounidense ”, declaró el funcionario para medios locales.

Detalles de la detención

Tras múltiples explosiones y el avistamiento de aviones volando a baja altura sobre Caracas, el gobierno de Maduro acusó inmediatamente a Estados Unidos de atacar instalaciones civiles y militares. El ejecutivo venezolano calificó el operativo de "ataque imperialista" e instó a los ciudadanos a salir a la calle .

Ante la incógnita del paradero de Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumirá el poder bajo la ley venezolana. No hubo confirmación de ello, aunque sí emitió un comunicado tras el ataque.

"Desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores", afirmó Rodríguez. "Exigimos al gobierno de Donald Trump prueba de vida inmediata".

Según Trump, Maduro fue, junto con su esposa, "capturado y trasladado fuera del país. Esta operación se realizó en conjunto con las fuerzas de seguridad de Estados Unidos" .

El ataque en sí duró menos de 30 minutos, y las explosiones —al menos siete— hicieron que muchos salieran corriendo a las calles. Otros recurrieron a las redes sociales, donde dijeron haberlas visto y oído. Algunos civiles venezolanos y miembros del ejército murieron, según Rodríguez, la vicepresidenta, sin dar un número.

Se desconoce si habría más acciones por delante, aunque Trump dijo en su publicación que los ataques se llevaron a cabo "con éxito".

El ataque se produjo después que el gobierno de Trump dedicara meses a aumentar la presión sobre el presidente venezolano, incluyendo un importante despliegue de fuerzas estadounidenses en aguas sudamericanas y ataques contra embarcaciones en el Pacífico oriental y el Caribe acusadas de transportar drogas.

Trump ha justificado las operaciones contra embarcaciones como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y afirmó que su país está inmerso en un "conflicto armado" contra los cárteles de la droga .

Con información de AP.

