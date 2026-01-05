Este 5 de enero, durante "La Mañanera", la Presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el mensaje del expresidente Andrés Manuel López Obrador hacia el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. La Jefa del ejecutivo dijo que era un mensaje " muy contundente ".

" Es muy buen mensaje. Muy contundente, como siembre ha sido él. No es menor lo que ocurrió en la invasión, intervención de Estados Unidos en Venezuela ", declaró Sheinbaum.

La Mandataria destacó que en su movimiento, la Cuarta Transformación encabezada por Morena, existe mucha unidad, misma que reconoció en este asunto actual de carácter internacional. Del mismo modo, señaló que hay integrantes de la oposición que, debido a la falta de apoyo, están en favor de la intervención de Estados Unidos en Venezuela y que, incluso, la solicitan en México.

"Hay quien desde la derecha no está de acuerdo con esto, inclusive llama a la intervención, como los viejos conservadores del siglo XIX, porque no tiene el apoyo popular y creen que desde fuera lo van a tener, pero eso nunca ha sido cierto, ni en México ni en ningún lugar. La defensa de la soberanía está por encima de todo y siempre voy a agradecer el reconocimiento que hace López Obrador a mi persona ", dijo Sheinbaum.

La Mandataria rechazó haber tenido comunicación directa con el expresidente y rechazó que México esté en riesgo de una intervención militar de la misma forma que ocurrió en Venezuela.

"El pueblo de México está unido ante cualquier intervención, y tampoco está de acuerdo con la intervención en Venezuela, no creo que haya riesgo en este momento", aseveró.

El mensaje de López Obrador

Tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela, el expresidente López Obrador emitió un mensaje desde sus redes sociales en donde rechazó el actuar del país del norte, al cual calificó como un "prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela".

