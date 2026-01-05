En su primera comparecencia ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), en Estados Unidos, Nicolás Maduro afirmó que sigue siendo el presidente de Venezuela y que se considera "un prisionero de guerra"."Soy el presidente de Venezuela y me considero un prisionero de guerra. Fui capturado en mi casa en Caracas", afirmó Maduro durante la vista, en la que tanto él como su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables de los cargos que afrontan.En momentos más información…* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB