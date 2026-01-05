En su primera comparecencia ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), en Estados Unidos, Nicolás Maduro afirmó que sigue siendo el presidente de Venezuela y que se considera "un prisionero de guerra".

"Soy el presidente de Venezuela y me considero un prisionero de guerra. Fui capturado en mi casa en Caracas" , afirmó Maduro durante la vista, en la que tanto él como su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables de los cargos que afrontan.

En momentos más información…

