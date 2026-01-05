Lunes, 05 de Enero 2026

Maduro dice que sigue siendo el presidente de Venezuela

Este lunes, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables de los cargos que afrontan

Por: EFE

"Soy el presidente de Venezuela y me considero un prisionero de guerra. Fui capturado en mi casa en Caracas", afirmó Maduro. EFE/EPA/Stringer

En su primera comparecencia ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), en Estados Unidos, Nicolás Maduro afirmó que sigue siendo el presidente de Venezuela y que se considera "un prisionero de guerra".

"Soy el presidente de Venezuela y me considero un prisionero de guerra. Fui capturado en mi casa en Caracas", afirmó Maduro durante la vista, en la que tanto él como su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables de los cargos que afrontan.

