Kristi Noem dice que Maduro 'tiene que irse', en medio de presión de EU

Ante las recientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, la titular del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, declaró este lunes que considera que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, “tiene que irse”.

Noem expresó esta postura en una entrevista con la cadena Fox News, en un contexto en el que Estados Unidos incrementa la presión militar, política y económica sobre Caracas , incluida la confiscación en el mar Caribe de petroleros que transportan crudo venezolano.

Te puede interesesar: Maduro reacciona a la confiscación de petroleros por EU

"No solo estamos interceptando estos barcos. También estamos enviando un mensaje para todo el mundo: la actividad ilegal en la que participa Maduro no puede tolerarse. Tiene que irse. Vamos a defender a nuestro pueblo", expresó.

La secretaria insistió en que el Gobierno de Maduro "utiliza los dólares" del negocio petrolero para "propagar" drogas que "están matando a la próxima generación de estadounidenses".

"Así que no olviden de qué se trata. Este es un enemigo de Estados Unidos contra el cual estamos tomando medidas enérgicas", subrayó.

Aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que Maduro "tiene los días contados", el objetivo oficial de la estrategia del Gobierno estadounidense hacia Venezuela es frenar el narcotráfico y recuperar los "derechos petroleros" de las empresas estadounidenses.

Estados Unidos afirmó el domingo que mantiene una "persecución activa" para interceptar un tercer petrolero cerca de las costas venezolanas, luego de que Trump anunciara un bloqueo a la entrada y salida de Venezuela de todos los buques sancionados por el Gobierno estadounidense.

También puedes leer: EU intercepta un tercer petrolero cerca de Venezuela, según medios

El bloqueo petrolero fue ordenado tras meses de despliegue militar estadounidense en el Caribe, destinado a interceptar embarcaciones presuntamente cargadas de drogas que Washington vincula con el Gobierno de Maduro , a quien acusa de liderar el llamado Cartel de los Soles, acusación que Caracas niega tajantemente.

Por su parte, Maduro ha acusado a Estados Unidos de piratería por la incautación de buques con crudo venezolano y ha anunciado acciones para que estos actos no queden impunes, entre ellas una denuncia ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP