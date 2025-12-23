El gobernador de la provincia japonesa de Niigata, Hideyo Hanazumi, dio este martes su pleno consentimiento local para reactivar dos reactores en la planta nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, superando el último obstáculo para reiniciar la planta que había estado inactiva durante más de una década tras los colapsos de 2011 en otra planta gestionada por la misma empresa.

En su reunión con el ministro de Economía e Industria Ryosei Akazawa, transmitió el "respaldo" de la prefectura para reiniciar los reactores 6 y 7 en la planta de Kashiwazaki-Kariwa, aceptando la promesa del gobierno de garantizar la seguridad, la respuesta ante emergencias y la comprensión de los residentes.

Los preparativos para el reinicio del reactor 6 han avanzado y se espera que la empresa de servicios públicos TEPCO solicite una inspección de seguridad final por parte de la Autoridad de Seguridad Nuclear a finales de esta semana, antes de una posible reanudación en enero. El trabajo en el otro reactor tomará algunos años más.

El movimiento se produce un día después de que la asamblea prefectural de Niigata adoptara una ley de presupuesto que incluía los fondos necesarios para un reinicio, apoyando el consentimiento previo del gobernador.

"Fue una decisión pesada y difícil", dijo Hanazumi.

Hanazumi también se reunió con la primera ministra, Sanae Takaichi, quien también apoya la energía nuclear, y le pidió que visitara la planta para observar la seguridad.

Japón, una vez, planeó eliminar gradualmente la energía atómica tras el desastre en la planta de Fukushima causado por un terremoto y un tsunami. Pero ante la escasez global de combustible, el aumento de precios y la presión para reducir las emisiones de carbono, el gobierno ha revertido su política y ahora busca aumentar el uso de energía nuclear acelerando los reinicios de reactores, extendiendo su vida útil operativa y considerando la construcción de nuevos.

De los 57 reactores comerciales, 13 están actualmente en operación, 20 están fuera de servicio y otros 24 están siendo desmantelados, según las autoridades nucleares. La planta de Kashiwazaki-Kariwa, que comprende siete reactores, es la más grande del mundo.

La planta ha estado fuera de servicio desde 2012 como parte de los cierres de reactores a nivel nacional en respuesta a los colapsos de marzo de 2011 en la planta Fukushima Dai-ichi de TEPCO.

Los reactores 6 y 7 en Kashiwazaki-Kariwa habían superado las pruebas de seguridad en 2017, pero sus preparativos de reinicio se suspendieron después de que se encontraran una serie de problemas en 2021. La Autoridad de Regulación Nuclear levantó una prohibición operativa en la planta en 2023.

Su reanudación nuevamente enfrentó incertidumbre tras el terremoto del 1 de enero de 2024 en la cercana región de Noto, que reavivó las preocupaciones entre los residentes locales sobre la planta y la evacuación en caso de un desastre mayor. El Ministerio de Industria buscó una aprobación temprana de reanudación de Niigata dos meses después. En Japón, el reinicio de un reactor está sujeto al consentimiento de la comunidad local.

TEPCO —fuertemente cargada con el creciente costo de décadas de desmantelamiento y compensación para los residentes afectados por el desastre de Fukushima— ha estado ansiosa por reanudar su única planta nuclear operativa para mejorar su negocio. TEPCO ha estado luchando por recuperar la confianza pública en la operación de una planta nuclear.

Además de la seguridad de la planta, los expertos dicen que la aceleración de los reinicios de reactores también genera preocupación en un país sin un reprocesamiento completo de combustible nuclear o planes para la gestión de desechos radiactivos.

AO

