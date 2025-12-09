Microsoft anuncia su mayor inversión en Asia

Microsoft anunció este martes su mayor inversión en Asia hasta la fecha: un proyecto de 17 mil 500 millones de dólares en India para próximos cuatro años con el fin de avanzar en la infraestructura de nube e inteligencia artificial del país.

El CEO Satya Nadella reveló esto en X, después de reunirse con el primer ministro indio Narendra Modi en Nueva Delhi.

Nadella afirmó que Microsoft está comprometiendo las inversiones para ayudar a India a construir la "infraestructura, habilidades y capacidades soberanas" necesarias para su futuro en IA.

El anuncio subraya la creciente competencia global entre las principales empresas tecnológicas para expandirse en India, que se ha convertido en uno de los mercados digitales de más rápido crecimiento en el mundo.

En octubre, Google dijo que invertirá 15 mil millones de dólares en India durante los próximos cinco años para establecer su primer centro de IA en el país. Ubicado en la ciudad sureña de Visakhapatnam, el centro será uno de los más grandes de Google a nivel mundial.

Nadella está en India en un viaje de tres días que incluye discusiones con legisladores, así como participación en eventos centrados en IA en el centro tecnológico del país, Bengaluru, y la capital financiera, Mumbai.

India busca liderazgo

India ha establecido objetivos ambiciosos para convertirse en un centro global líder en IA y fabricación de semiconductores. El gobierno ha introducido incentivos financieros destinados a atraer a fabricantes de chips globales y grandes empresas tecnológicas para fortalecer el ecosistema de innovación del país, impulsar empleos y reducir la dependencia de tecnologías importadas.

"Cuando se trata de IA, el mundo es optimista sobre India", declaró Modi en X después de reunirse con Nadella.

El último plan de inversión de Microsoft en India supera su anuncio anterior de este año de invertir 3 mil millones de dólares en la construcción de infraestructura de nube e IA, así como nuevos centros de datos y capacitación de la fuerza laboral durante los próximos dos años.

La empresa, que ha operado en India durante más de tres décadas , emplea a más de 22 mil personas en el país y ha estado expandiendo la capacidad de nube y centros de datos para apoyar las necesidades de computación avanzada.

Microsoft indicó en un comunicado que espera ampliar sus operaciones en curso en toda India. Planea tener su mayor presencia a hiperescala en el país con un nuevo centro de datos que entrará en funcionamiento a mediados de 2026.

