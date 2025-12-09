La fiscal federal interina para Nueva Jersey, y ex abogada del presidente Donald Trump, Alina Habba, renunció ayer a ese cargo luego de que un tribunal determinara que su nombramiento es ilegal.

“Como resultado del fallo del Tercer Circuito, y para proteger la estabilidad e integridad del cargo que amo, he decidido renunciar como fiscal para el Distrito de Nueva Jersey”, indicó la abogada y exportavoz de campaña de Trump en un comunicado en redes sociales pero advirtió que “no hay que confundir cumplimiento con rendición” y que esta decisión “no debilitará al Departamento de Justicia y no me debilitará a mí“.

Trump designó en marzo a Habba, que lo defendió en varios casos, para ocupar el cargo de fiscal federal de forma interina en sustitución de John Giordano, a quien el mandatario nombró embajador de EU en Namibia, aunque ésta no tenía experiencia en ese campo. Pero, en julio, su mandato interino finalizó cuando la jueza principal para el distrito de Nueva Jersey nombró a la primera fiscal adjunta Desiree Leigh Grace para sustituirla. Poco después, Pam Bondi despidió a Grace y renombró a Habba.

La intervención de los tribunales ocurrió luego de que un residente de Nueva Jersey, Julien Giraud, que enfrentaba cargos relacionados con drogas y armas, previos al nombramiento de la abogada, solicitara la desestimación de las acusaciones alegando que la designación de Habba, que supervisaba su caso, fue ilegal.

