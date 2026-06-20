JD Vance viaja a Suiza para iniciar negociaciones con Irán sobre programa nuclear y Líbano

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, partió este sábado rumbo a Suiza para asistir a la primera ronda de negociaciones con Irán, programada para este domingo en el complejo de Bürgenstock.

Te puede interesar: Delegación iraní llega a Suiza en medio de la polémica por nuevo cierre en Ormuz

Antes de abordar el avión a las 16:19 horas locales, Vance declaró a medios de comunicación que su estancia será breve, de uno o dos días, y expresó su expectativa de avanzar en los temas del programa nuclear iraní y en la posibilidad de un alto el fuego en el Líbano. Añadió que ambos asuntos serán prioritarios en la mesa de diálogo, aunque reconoció que la delegación iraní también podría plantear sus propias preocupaciones.

Negociaciones se centrarán en el programa nuclear iraní y el alto el fuego en Líbano

El vicepresidente estadounidense aseguró que "a pesar de los titulares" sobre la situación en Líbano, que motivó que Irán declarara hoy el cierre del estrecho de Ormuz, "la situación está mejorando y la violencia se está calmando un poco".

"El gran problema es que alguien dispara y alguien responde, y se crea un círculo vicioso en el que hay que detener los disparos el tiempo suficiente para que el alto el fuego se mantenga; eso es lo que vamos a intentar hacer", adelantó sobre el contenido de las conversaciones ante las que el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, exigió el "cumplimiento de los compromisos" del memorando para iniciar negociaciones.

Araqchí viajó este sábado también hacia Suiza donde ya que encuentran el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner. También participarán en las negociaciones representantes de Pakistán y Catar en calidad de mediadores.

"Tendremos que seguir gestionando la situación para garantizar la seguridad tanto de Israel como del Líbano. Ese es el objetivo fundamental: lograr la seguridad de toda la región", dijo Vance antes de iniciar el viaje.

El vicepresidente contó que el secretario de Estado, Marco Rubio, y "todo el equipo han estado gestionando activamente la situación en el Líbano".

Irán exige cumplimiento de compromisos antes de avanzar en las conversaciones

Washington y Teherán firmaron esta semana un memorando de entendimiento que desde el pasado jueves abre un periodo de 60 de tregua para alcanzar un acuerdo final que ponga fin a la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos el pasado 28 de febrero.

Tras los recientes ataques israelíes en el sur de Líbano, Teherán advirtió hoy de que no iniciará negociaciones hasta que se cumplan los compromisos del memorando de entendimiento, especialmente el primer punto que estipula la "terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes", incluido el país árabe.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

XP