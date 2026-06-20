Sábado, 20 de Junio 2026

LO ÚLTIMO DE Internacional

Internacional |

Delegación iraní llega a Suiza en medio de la polémica por nuevo cierre en Ormuz

El Ministerio de Asuntos Exteriores suizo confirmó la llegada de los representantes de Teherán este sábado

Por: EFE

Control policial a la entrada del complejo de Burgenstock, donde se llevarán a cabo las negociaciones EU- Irán. EFE/A. Broto

Control policial a la entrada del complejo de Burgenstock, donde se llevarán a cabo las negociaciones EU- Irán. EFE/A. Broto

La delegación iraní encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores, Abás Araqchí, ya se encuentra en Suiza para iniciar este domingo en el complejo de Bürgenstock (centro del país) las negociaciones de paz con Estados Unidos, sobre la base del memorando de entendimiento firmado el miércoles 17 de junio.

LEE: ¿Qué impacto tendría el nuevo cierre del estrecho de Ormuz decretado por Irán?

El avión en el que viaja la delegación iraní aterrizó en Zúrich, desde donde se dirigirá a Bürgenstock, según confirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores suizo en su cuenta oficial de X.

     

Por la parte estadounidense, el vicepresidente, JD Vance, partió también este sábado hacia Suiza con el fin de participar en esta primera ronda de negociaciones.

Irán canceló el inicio de las conversaciones el viernes por los ataques israelíes contra el sur del Líbano, que consideró una violación del primer punto del memorando de entendimiento.

JM

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones