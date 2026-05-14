Este jueves, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusó que el gobierno español encabezado por Pedro Sánchez promovió un "boicot" a su viaje institucional a México en el que también participó la Presidenta Claudia Sheinbaum.

En una entrevista en EsRadio, sugirió que esa alianza entre Sánchez y Sheinbaum se habría forjado en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia de Barcelona en abril, que a su juicio "se inventó" el presidente español para "contrarrestar" la recepción a la opositora venezolana María Corina Machado organizada por la Comunidad de Madrid.

"Imagino que (Sheinbaum) se derretiría con nuestro presidente y, de vuelta, ella le hizo el mismo favor", agregó Díaz Ayuso.

Recorta viaje a México

La presidenta madrileña en principio iba a estar en México desde el domingo 3 hasta el martes 12 de mayo, pero el viernes 8 anunció la cancelación anticipada de la gira aludiendo a un "clima de boicot" por parte del Gobierno mexicano y que, según apunta ahora, "organizó" el propio Sánchez.

Díaz Ayuso insistió en que decidió "cortar" el viaje por motivos de seguridad, dado que "en un 'narcoestado' la vida está muy comprometida. Allí te pasa algo, camino del aeropuerto, a la ida o a la vuelta, y nadie se responsabiliza", añadió.

"Yo, por la libertad, por la coherencia, aventuro mi vida, pero no la de todo mi equipo", agregó.

La presidenta se quejó de que, desde los gobiernos de México y España, "han desguazado" su agenda "y se han reído de ella", y considera que Sánchez, en concreto, ha estado "echando fuego" contra ella, "sin saber dónde estaba" y mostrando el "odio personal" que le tiene.

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Por último, se quejó de no haber recibido asistencia de la Embajada de España en México y cuestionó que ese hubiera sido el caso si fuera una dirigente socialista, por ejemplo, el presidente asturiano, Adrián Barbón, que estuvo en el mismo país días antes y a cuyo respecto apostilló que "las inversiones en Asturias pueden equivaler a lo que se toma un mexicano en tres días en Madrid".

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OB