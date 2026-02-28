Irán no cedió en su programa nuclear, la guerra era inminente; debe negociar: expertos

Los ataques que Irán ha realizado en contra de aliados de Estados Unidos en Medio Oriente, como Arabia Saudita y Qatar, son un “suicidio”, pues debilitan al país islámico, que enfrenta varios frentes tras la ofensiva militar estadounidense-israelí, un embate “inminente”, advirtieron expertos. El Estado debe ceder en su programa nuclear y ante Estados Unidos; de lo contrario, el régimen islámico caerá, afirmaron.

Te puede interesar: Trump confirma la muerte del ayatolá Ali Jameneí en ataques de EU e Israel

“Desde mi muy particular punto de vista, es un suicidio (atacar países aliados de Estados Unidos en la región) al no llegar a una negociación con Estados Unidos, en donde llegue a acuerdos respecto al programa nuclear. La guerra era inminente […]. Me parece un suicidio por parte de Irán porque, por más coraje, ira, frustración que sienta el régimen del ayatolá, no tiene posibilidades bélicas frente a Estados Unidos”, comentó Nadia Cattan, especialista en Medio Oriente.

“Es cierto que Irán tiene un armamento balístico importante, es cierto que las guardias revolucionarias son numerosas, que tienen capacidad bélica, pero en lo absoluto tienen posibilidades contra Estados Unidos. Esta realidad, la que vemos hoy en día, es producto de unas negociaciones fallidas por parte de Irán, en las que se mostró confrontativo ante un enemigo al que no debió mostrar esa actitud”, añadió.

La experta señaló que China y Rusia, aliados de Irán , no intervendrán en el conflicto, por lo que la guerra se contendrá en Medio Oriente. Aliados de Estados Unidos en la región podrían jugar un papel “relevante” en las ofensivas militares, subrayó.

“No me parece que la guerra vaya a involucrar a otros países, solamente podemos ver el apoyo de países de la región hacia Estados Unidos. El apoyo de Jordania, de Qatar o de Arabia Saudita, que sí son apoyos que importan y que tienen una relevancia porque están en la región, y el hecho de que presten territorio para todas las incursiones militares que Estados Unidos necesite, sí representa un cambio en la guerra”, expresó.

Por su parte, Michael Ehrlich, profesor del Departamento de Estudios del Oriente cercano de la Universidad de Bar-Ilan, indicó que el objetivo principal del ataque estadounidense-israelí es acabar con los sistemas de armamentos balísticos y nucleares iraníes. No descartó que, de caer el régimen de los ayatolás, Estados Unidos o Israel impongan un gobierno afín a sus intereses en la región.

“Debo decir que si yo fuera Irán, no lo hubiera hecho (atacar aliados de Estados Unidos en Medio Oriente) porque necesitan más (armamento) del que tienen ahora, pero decidieron hacerlo. Ahora, por lo menos Arabia Saudita, aliada con Estados Unidos, hace que el riesgo para los iraníes sea mucho mayor porque hay muchas más fuerzas que están en conflicto con ellos”, puntualizó.

También puedes leer: Rusia afirma ante la ONU que la justificación de Trump para atacar Irán es 'infundada'

Ronen Zeidel, del Centro de Estudios Moshe Dayan, apuntó que Irán perdió su oportunidad de negociar desde la Guerra de los 12 días, ocurrida en junio pasado. La ofensiva militar que cayó sobre el país islámico es muestra de que Estados Unidos e Israel pueden colaborar exitosamente en ataques bélicos.

“Ahora tienen que dispersar y distribuir los misiles, las capacidades y los drones que tienen a muchos otros objetivos en varios países de la región, lo que hace su situación más complicada que antes (durante la Guerra de los 12 días)”, comentó.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP