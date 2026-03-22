Irán afirmó este domingo que el estrecho de Ormuz continúa disponible para la navegación internacional, con excepción de Israel y Estados Unidos, a pesar del ultimátum de 48 horas emitido por el presidente estadounidense, Donald Trump, exigiendo la apertura total de esta importante ruta marítima.

“El estrecho de Ormuz está accesible para todos, salvo para sus adversarios”, declaró Ali Musavi, embajador de Irán en Londres y representante permanente ante la Organización Marítima Internacional (OMI), de acuerdo con la agencia Mehr.

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Musavi indicó que el paso de embarcaciones por el estratégico estrecho es posible “con coordinación con las autoridades iraníes para las disposiciones de seguridad y protección”.

El diplomático iraní dijo que la causa de la situación actual en la región del golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz es la “agresión” de Estados Unidos e Israel contra Irán, y que Teherán está dispuesto a cooperar con la OMI y con los países “para mejorar la seguridad marítima y proteger a los marinos”.

Sus declaraciones llegan horas después de que Trump amenazara a Irán con atacar sus centrales eléctricas si no abre “totalmente” el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas.

El Ejército iraní, por su parte, advirtió de que atacaría infraestructuras energéticas, plantas de desalinización y emplazamientos de tecnologías de la información de Estados Unidos en la región si sus centrales eléctricas son bombardeadas.

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