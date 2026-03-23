El Gobierno encabezado por Donald Trump, junto con las autoridades de Nueva York, expresaron su pesar y atendieron éste lunes la situación de emergencia derivada del choque ocurrido la noche del domingo en el aeropuerto LaGuardia, en Queens, el cual dejó como saldo la muerte de dos pilotos y varias decenas de personas lesionadas.

El accidente tuvo lugar a las 23:45 (hora local), cuando el vuelo 8646 de Air Canada Express, un avión CRJ-900 proveniente de Montreal con 76 ocupantes, impactó contra un vehículo de bomberos de la Autoridad Portuaria después de aterrizar en la pista 4.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, calificó el suceso de "noticia desgarradora" y confirmó el fallecimiento de los dos tripulantes técnicos de la aeronave.

"Nuestros pensamientos están con las víctimas, sus familias y todos los afectados" , señaló en sus redes la política, quien precisó que el aeródromo permanecerá cerrado, al menos, hasta las 14:00 hora local.

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Zohran Kwame Mamdani, informó en X de que la ciudad mantiene un contacto estrecho con los socios federales y estatales para gestionar la crisis.

Desde Washington, el secretario de Transporte de EE. UU., Sean Duffy, anunció en un post de X el despliegue de un equipo de la Administración Federal de Aviación (FAA) para apoyar las pesquisas de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), organismo que lidera la investigación.

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Según el balance ofrecido por el Departamento de Transporte, además de los dos pilotos fallecidos, más de una decena de pasajeros resultaron heridos y al menos dos bomberos de la Autoridad Portuaria presentan lesiones de gravedad.

La aerolínea Air Canada ha habilitado una línea de atención telefónica para los familiares de los pasajeros afectados (1-800-961-7099), mientras que las autoridades instan a los viajeros a no desplazarse al aeropuerto y verificar el estado de sus vuelos con las compañías aéreas.

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NA