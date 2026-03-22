Estados Unidos: Cierre parcial del gobierno desata caos en aeropuertos

La falta de acuerdo entre republicanos y demócratas sobre el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha derivado en un caos en distintos aeropuertos del país, donde los pasajeros hacen filas kilométricas.

De Atlanta, en Georgia, a Houston, en Texas, y Nueva York, miles de pasajeros se ven afectados por la ausencia de agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), quienes han optado por no presentarse a trabajar ante la falta de pagos desde el pasado 14 de febrero.

Este domingo, los tiempos de espera en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, alcanzaron casi tres horas; en el Aeropuerto Internacional George Bush de Houston la espera fue de dos, y en el JFK de Nueva York, de más de una hora.

La fila para el TSA PreCheck, un programa de revisión de seguridad acelerado de la TSA estaba totalmente parada en el JFK cuando aún no amanecía.

En el Aeropuerto LaGuardia, también en Nueva York, la cola de la Terminal B se extendía hasta el estacionamiento.

En el Aeropuerto Internacional de Philadelphia, Jarrett Renshaw, reportero de "Reuters", alertaba que las filas llegaban hasta el hotel Marriott situado en el recinto. "Nunca había visto una cola tan larga", explicó.

En el aeropuerto George Bush, de Texas, usuarios se quejaban de cómo las filas salían del interior del lugar.

"¡¡Las colas de la TSA en Houston (Texas) han llegado a alcanzar la alucinante cifra de 3 HORAS DE ESPERA!!!!!", decía Matt Van Swol, exfotógrafo para Apple."¡¡¡La gente está esperando literalmente en colas que DAN LA VUELTA AL AEROPUERTO!!!! ¡¡¡ES UNA LOCURA!!!!!!!!!!!", publicó en X.

El mismo usuario reportaba una situación similar en el aeropuerto de Atlanta.

"En estos momentos reina un CAOS absoluto en el aeropuerto de Atlanta, ya que los tiempos de espera en los controles de seguridad de la TSA se han alargado hasta superar con creces las DOS HORAS. Las autoridades recomiendan llegar al aeropuerto nada menos que 4 HORAS antes de la salida... ¡Es absurdo!".

El DHS también reposteó videos de usuarios sobre la situación, incluyendo en el aeropuerto de Nueva Orleans, donde las filas llegaban al estacionamiento. El Departamento aprovechó para culpar a los demócratas por el caos. "El cierre de los demócratas está causando grandes disrupciones del servicio y provocando que cientos de pasajeros pierdan sus vuelos. ¡Ya basta!", señaló.

Aproximadamente 50 mil agentes de la TSA han estado trabajando sin cobrar.

Los demócratas se negaron a financiar al DHS y exigen cambios en la aplicación de las leyes migratorias por parte de agentes federales, tras las muertes a tiros de Alex Pretti y Renee Good en Minneapolis. Los republicanos se niegan a ello.

Ante el caos, el presidente Donald Trump anunció que desde este lunes agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) serán desplegados en aeropuertos. Sin embargo, el propio zar fronterizo, Tom Homan, reconoció que los agentes no están capacitados para hacer todas las labores de la TSA, por lo que se desconoce qué tanto pueda servir el despliegue para aliviar el caos, en plena temporada de Spring Break y en vísperas de las vacaciones de Semana Santa.

MF