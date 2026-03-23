El Gobierno de Estados Unidos desplegará a partir de este lunes a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en aeropuertos, con el objetivo de aliviar la carga de trabajo de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), cuyos empleados no reciben salario desde febrero.

Así lo confirmó el zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, quien explicó que la medida busca agilizar el paso de pasajeros en terminales aéreas sin afectar los protocolos de seguridad.

En entrevista con el programa “State of the Union”, de CNN, Homan aseguró que la participación de ICE permitirá a la TSA concentrarse en sus funciones principales. “Esta medida ayudará a la TSA a cumplir su misión y a que el público estadounidense pase por los aeropuertos lo más rápido posible, respetando todas las normas y protocolos de seguridad”, afirmó.

El anuncio ocurre luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera que recurriría a ICE si el Congreso no aprobaba recursos para la TSA. En un mensaje publicado en su red Truth Social, el mandatario indicó que ya había instruido a la agencia para presentarse en aeropuertos. “Espero con ansias la llegada de ICE el lunes, y ya les he dicho: ‘¡Prepárense!’”, escribió.

Homan detalló que los agentes migratorios realizarán tareas que no requieren especialización técnica, con el fin de liberar a los trabajadores de la TSA. Entre estas funciones mencionó la vigilancia de salidas y otras actividades operativas que no están relacionadas con los procesos de inspección.

“Hay funciones que podemos desempeñar para liberar a los agentes de la TSA de tareas no esenciales, como vigilar una salida, para que puedan volver a las máquinas de escaneo y hacer pasar a la gente más rápido”, explicó.

El contexto de esta decisión se encuentra en el rechazo del Senado, por quinta ocasión desde febrero, a financiar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), lo que ha derivado en un cierre parcial de cinco semanas.

La falta de pago a los empleados de la TSA ha provocado ausencias laborales y renuncias, lo que se ha reflejado en largas filas en aeropuertos como Atlanta, el JFK de Nueva York y Nueva Orleans.

La negativa de los demócratas a aprobar el financiamiento se originó tras la muerte de dos ciudadanos en Mineápolis durante operativos migratorios realizados en enero.

EFE

Aumenta el papel de agentes migratorios

Preocupación - La decisión del presidente Donald Trump de ampliar la participación de agentes federales de inmigración en aeropuertos ha generado inquietud entre autoridades, legisladores y representantes laborales, ante posibles efectos en la operación y en el ambiente dentro de las terminales aéreas.

Funciones - El plan contempla que elementos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas asuman funciones como el resguardo de salidas y la revisión de identificaciones, en un contexto de estancamiento presupuestario que mantiene sin pago a trabajadores del sector de seguridad nacional.

Críticas - La medida ha sido cuestionada por integrantes del Congreso. La senadora Lisa Murkowski calificó la estrategia como una “mala idea” y advirtió que podría incrementar las tensiones en aeropuertos, donde ya se registran molestias entre usuarios y personal.

Nombramiento - En paralelo, el Senado avanzó la nominación de Markwayne Mullin para encabezar el Departamento de Seguridad Nacional, en una votación dividida, mientras continúan las negociaciones.

Capacitación - El plan también ha generado críticas de organizaciones sindicales. Everett Kelley, señaló que los agentes migratorios no cuentan con la capacitación necesaria en seguridad aeroportuaria.

CT