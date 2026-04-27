Irán ofrece abrir estrecho de Ormuz si EU levanta bloqueo y pone fin a guerra, dicen funcionarios

Con un alto el fuego aún vigente, EU e Irán mantienen un tenso pulso en torno al estratégico Estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético mundial por donde, en tiempos de paz, circula cerca de una quinta parte del petróleo y gas comercializados a nivel global.

El bloqueo impulsado por Washington busca frenar las exportaciones petroleras iraníes y recortar una de las principales fuentes de ingresos de Teherán. Sin embargo, la medida también podría obligar a Irán a reducir o detener parte de su producción ante la falta de capacidad de almacenamiento para el crudo no vendido.

Al mismo tiempo , la crisis ha comenzado a generar costos políticos para el presidente Donald Trump, debido al aumento en los precios internacionales del petróleo y la gasolina, en un momento particularmente sensible previo a las elecciones legislativas de medio mandato en EU.

La tensión también ha impactado a los aliados de Washington en el golfo Pérsico, que dependen del estrecho para exportar petróleo y gas, mientras crece la presión internacional para poner fin al bloqueo, cuyos efectos ya se reflejan en el encarecimiento de fertilizantes, alimentos y otros productos básicos en distintas economías.

Un conflicto en torno al armamento nuclear

En este contexto, la propuesta iraní —que aplazaría las conversaciones sobre su programa nuclear para una fecha posterior— ha ganado atención en medio del estancamiento diplomático. No obstante, Trump ha reiterado que uno de los principales objetivos de la ofensiva militar fue impedir que Irán avance en el desarrollo de armas nucleares.

Según dos funcionarios con conocimiento de las negociaciones, que hablaron bajo condición de anonimato, representantes iraníes y paquistaníes sostuvieron conversaciones a puerta cerrada este fin de semana. La oferta surgió mientras el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, visitaba Rusia, que ha sido un respaldo clave de Teherán. No estaba claro qué ayuda, en su caso, podría ofrecer Moscú ahora.

La capacidad de Irán para asfixiar el tráfico en el estrecho de Ormuz ha demostrado ser una de sus mayores ventajas estratégicas en una guerra que a menudo se ha reducido a qué lado puede soportar más penurias.

El alsa constante al petróleo

Los precios del petróleo han subido de forma constante desde que comenzó la guerra y buques petroleros llenos de crudo quedaron varados en el golfo Pérsico, sin poder transitar con seguridad por el estrecho y llegar a puntos de distribución global.

El lunes, el precio spot del crudo Brent, el referente internacional, cerró por encima de 108 dólares por barril, alrededor de un 50% más que cuando comenzó la guerra. Decenas de naciones reiteraron los llamados a abrir la vía marítima crítica en una declaración conjunta encabezada por Baréin.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, dijo el lunes al Consejo de Seguridad que el costo humanitario está aumentando. "Estas presiones están derivando en tanques de combustible vacíos, estantes vacíos, y platos vacíos", manifestó.

El canciller alemán Friedrich Merz criticó el lunes a EU por entrar en la guerra sin una estrategia. "El problema con conflictos como estos es siempre el mismo: no se trata sólo de entrar. También hay que salir", declaró Merz.

El ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot, arremetió contra todas las partes. Señaló que la crisis comenzó después de que EU e Israel atacaran a Irán sin objetivos claros "de una manera que viola el derecho internacional". Pero dijo que Irán es responsable de cerrar el paso. "Los estrechos son las arterias del mundo. No son propiedad de ningún individuo", aseveró.

Trump prorrogó la semana pasada de manera indefinida el alto el fuego que EU e Irán acordaron el 7 de abril y que en gran medida ha detenido los combates. Pero un arreglo permanente sigue siendo esquivo.

Irán y Rusia se Reúnen

El canciller iraní se reunió el lunes con el presidente ruso Vladímir Putin en San Petersburgo, informó una fuente rusa. Putin elogió al pueblo iraní por "luchar valiente y heroicamente por su soberanía", y apuntó que Rusia hará todo lo posible para llevar la paz a Oriente Medio, informó Tass.

Araghchi dijo a un reportero de la televisión estatal rusa que EU y sus líderes "no han logrado ninguno de sus objetivos" en la guerra. "Por eso piden negociación", precisó. "Ahora lo estamos considerando".

Las negociaciones se atoran

La reunión se produjo mientras Pakistán ha tratado de reactivar las conversaciones entre Irán y EU, y se habían esperado negociaciones en Islamabad durante el fin de semana. En cambio, Trump canceló un viaje de sus emisarios e insinuó que las conversaciones podrían realizarse por teléfono.

Irán quiere persuadir a Omán, que comparte el estrecho con Irán, para que respalde un mecanismo para cobrar peajes a los buques que pasan por el estrecho, según un funcionario regional que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a discutir el asunto. Por ahora se desconoce la respuesta de Omán.

El funcionario, que participa en las labores de mediación, también indicó que Irán insistió en poner fin al bloqueo de EU antes de nuevas conversaciones, y que mediadores encabezados por Pakistán están tratando de zanjar importantes diferencias entre los países.

Trump dijo a periodistas el sábado que, después de que cancelara un viaje de sus emisarios a Pakistán, Irán envió una propuesta "mucho mejor".

No dio más detalles, pero subrayó que una de sus condiciones es que Irán "no tendrá un arma nuclear" . Irán insiste en que su programa es pacífico, pero EU quiere eliminar las reservas de uranio altamente enriquecido de Teherán, que podrían utilizarse para construir una bomba, si Teherán decidiera hacerlo.

Desde que comenzó la guerra, al menos 3 mil 375 personas han muerto en Irán y 2 mil 521 personas en Líbano, donde los combates entre Israel y la milicia de Hezbollah se reanudaron dos días después de que empezara la guerra con Irán. Otras 23 personas han muerto en Israel y más de una docena en Estados árabes del golfo Pérsico. También han muerto 15 soldados israelíes en Líbano, 13 militares de EU en la región y seis cascos azules de la ONU en el sur de Líbano.

El alto el fuego entre Israel y Hezbollah se ha extendido por tres semanas. A pesar de la tregua, ambas partes continúan atacándose. Hezbollah, que goza del respaldo de Irán, no ha participado en las gestiones diplomáticas impulsadas por Washington.

TG