Tres mil drones iluminan los cielos de Viena durante ceremonia de homenaje

Cientos de personas se congregaron en Viena para presenciar un impresionante espectáculo de 3 mil drones que iluminó el cielo sobre el histórico Palacio de Schönbrunn, como parte de las celebraciones por el inicio del Festival de Eurovisión.

La exhibición aérea rindió homenaje a los tres artistas austríacos que han conquistado el certamen a lo largo de su historia: Udo Jürgens, ganador en 1966; Conchita Wurst, quien triunfó en 2014; y JJ, vencedor en la edición de 2025.

Organizado por la emisora austríaca Ö3, el show fue considerado uno de los más grandes de su tipo en Europa y marcó el arranque de la edición número 70 de Eurovisión, que se celebrará del 12 al 16 de mayo en la capital austríaca.

El evento, de acceso gratuito, pudo disfrutarse desde el mercado de primavera instalado en el patio principal del emblemático palacio, donde asistentes y turistas se reunieron para contemplar la coreografía luminosa en el cielo nocturno.

La popularidad de los espectáculos con drones

Hasta ahora, en Europa solo se había realizado una exhibición de 3 mil drones en septiembre de 2025 en el Vaticano, durante el concierto “Grace for the World” , con la participación de Andrea Bocelli y Pharrell Williams. "Con el espectáculo de drones de Eurovisión lanzamos una señal espectacular y hacemos visible el concurso en el cielo sobre Viena", destacó el productor ejecutivo del certamen, Michael Krön, en un comunicado.

A nivel global, los espectáculos de enjambres de drones están reemplazando rápidamente a los fuegos artificiales tradicionales en ceremonias de apertura y eventos internacionales de gran envergadura.

El alcance de los shows de drones

Por su parte, el consejero delegado de la empresa organizadora Cyberdrone, Silvio Peruci, subrayó que, como austríaco, le enorgullecía enormemente formar parte de un evento de tales dimensiones, en "uno de los mayores espectáculos de drones que Europa haya visto".

Empresas como Cyberdrone han liderado esta tendencia, ejecutando coreografías aéreas complejas en eventos de alto perfil, desde exhibiciones aeroespaciales en Dubái hasta celebraciones culturales en Europa. La capacidad de proyectar animaciones tridimensionales y mensajes personalizados en el cielo nocturno ha convertido a esta tecnología en la opción predilecta para inauguraciones globales como la de Eurovisión.

La dirección musical fue a cargo de la productora Dorothee Freiberger e incluyó un repertorio de canciones ganadoras de Eurovisión, así como de la música oficial del certamen este 2026.

Udo Jürgens fue ganador del Festival de Eurovisión en 1966 con la canción "Merci, Chérie", mientras que la artista Conchita Wurst ganó el certamen en 2014 con 'Rise Like a Phoenix', convirtiéndose en un símbolo internacional de diversidad y derechos LGTBI. En cuanto a JJ, fue el ganador más reciente del certamen para Austria, en 2025.

TG