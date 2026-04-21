El presidente de EU, Donald Trump, afirmó este martes que Irán no desea el cierre del estratégico Estrecho de Ormuz, aunque defendió la continuidad del bloqueo naval impuesto por su administración como mecanismo de presión para forzar un acuerdo con Teherán.

A través de su cuenta en Truth Social, el mandatario sostuvo que ha recibido informes de que Irán busca reabrir de inmediato esta vía marítima clave para el comercio energético mundial. Sin embargo, aseguró que acceder a esa demanda debilitaría cualquier posibilidad de negociación.

“Irán no quiere que se cierre el Estrecho de Ormuz, lo quiere abierto para poder generar ingresos diarios millonarios (…) solo dicen que lo quieren cerrado porque lo tengo completamente bloqueado”, escribió Trump, insistiendo en que la medida es necesaria para mantener la presión económica.

Todo depende de la respuesta de Therán

Por su parte, el embajador de Irán ante la ONU, Amir-Saeid Iravani, condicionó cualquier nueva ronda de negociaciones a que se levante el cerco marítimo. Iravani subrayó que no es posible dialogar bajo amenaza y advirtió que, si bien están dispuestos a buscar una solución política, también están preparados para la guerra si EU decide continuar con las hostilidades.

En sus mensajes, Trump confirmó que la prórroga fue una petición directa del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y del jefe del ejército, Asim Munir. Sin embargo, fue enfático al ordenar a las fuerzas militares estadounidenses que mantengan el bloqueo naval hasta que Teherán presente una propuesta unificada.

Donald Trump aseguró que Irán no quiere que "se cierre el estrecho de Ormuz". EFE/X/@realDonaldTrump

En el mismo comunicado, el presidente endureció su postura al advertir nuevamente sobre posibles acciones militares contra la Irán, incluyendo a su dirigencia, en caso de que no se concrete un acuerdo en los términos planteados por Washington.

Horas antes, el presidente estadounidense confirmó que extendería de forma indefinida el alto el fuego a petición de Pakistán, mientras Irán presenta una propuesta de acuerdo definitivo.

Un cese al fuego con muchas tensiones

Pese al cese del fuego, Trump decidió mantener el despliegue de sus buques frente a los puertos de Irán en un bloqueo naval que, según el Comando Central, mantiene detenido el 90% del comercio marítimo de Irán desde hace 10 días.

Irán rechazó las declaraciones del mandatario sobre el cese del fuego, diciendo que no es posible que la parte que va "perdiendo" la guerra decida las condiciones y que el bloqueo naval es percibido como si se tratase de un bombardeo.

Las conversaciones de paz entre ambas partes han quedado paralizadas y la delegación estadounidense encabezada por el vicepresidente J.D. Vance canceló su viaje a Islamabad antes de que Trump anunciara la extensión del cese el fuego.

TG