Irán amenaza con ataques en sitios turísticos de todo el mundo

Irán amenazó con atacar sitios recreativos y turísticos en todo el mundo e insistió en que sigue construyendo misiles. La amenaza y desafío se produjo a casi tres semanas del inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel en los que han muerto varios de los principales líderes de Teherán, y sus industrias de armas y energía han resultado afectadas.

Irán disparó contra Israel y sitios energéticos en los vecinos Estados Árabes del Golfo mientras muchos habitantes de la región conmemoraban uno de los días más sagrados del calendario musulmán. Los iraníes también celebraban el Año Nuevo persa, conocido como Nowruz, una festividad normalmente alegre que este año es más sobria.

Con la poca información que sale de Irán, no se sabe cuántos daños han sufrido sus instalaciones armamentísticas, nucleares o energéticas desde que comenzó la guerra el 28 de febrero o incluso quién estaba realmente al mando del país. Pero Teherán ha mostrado que todavía es capaz de realizar ataques que estrangulan los suministros de petróleo y afectan a la economía global, y elevan los precios de los alimentos y el combustible mucho más allá de Oriente Medio.

Estados Unidos e Israel han ofrecido justificaciones cambiantes para la guerra, desde la esperanza de fomentar un levantamiento que derroque al Gobierno de Irán hasta eliminar sus programas nucleares y de misiles. No ha habido señales públicas de ningún levantamiento de ese tipo, y no está claro qué capacidades mantiene la República Islámica o cómo podría terminar la guerra.

El principal portavoz militar de Irán advirtió que “parques, áreas recreativas y destinos turísticos” en todo el mundo no estarán seguros para los enemigos de Teherán.

El general Abolfazl Shekarchi hizo la amenaza mientras Irán continúa siendo golpeado por ataques aéreos estadounidenses e israelíes. Esto renovó las preocupaciones de que la República Islámica pueda volver a utilizar ataques de combatientes más allá de Oriente Medio como táctica de presión en la guerra.

Fuego en Kuwait. El emirato advirtió a sus ciudadanos sobre los bombardeos lanzados desde Irán. AFP

El nuevo líder supremo del país, el ayatolá Mojtaba Jamenei, también emitió una declaración poco habitual, afirmando que a los enemigos de Irán hay que quitarles su “seguridad”.

Jamenei no ha sido visto desde que sucedió a su padre, el ayatolá Alí Jamenei, de 86 años, quien murió en un ataque aéreo israelí el primer día de la guerra.

Los Gobiernos de Estados Unidos e Israel han dicho que el Ejército de Irán ha sido diezmado tras semanas de ataques. Las ofensivas aéreas también provocaron la muerte de su líder supremo, del jefe de su Consejo Supremo de Seguridad Nacional y de otros líderes militares y políticos de alto rango.

El Ejército israelí anotó que Esmail Ahmadi, director de inteligencia del Basij, una fuerza interna de seguridad, había sido abatido por un ataque a principios de la semana contra otros líderes de ese organismo.

Irán intensificó sus ataques contra instalaciones energéticas en Estados árabes del Golfo después que Israel bombardeara el enorme yacimiento de gas natural marino de Pars Sur de Irán a principios de esta semana.

Dos oleadas de drones iraníes atacaron una refinería de petróleo kuwaití, provocando un incendio. La refinería de Mina Al-Ahmadi, que puede procesar unos 730 mil barriles de petróleo al día, es una de las más grandes de Oriente Medio. Ya había resultado dañada el jueves en otro ataque iraní.

Teherán presume reserva de misiles

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó que la Marina de Irán fue hundida y que su fuerza aérea está en ruinas, al tiempo que añadió que su capacidad para producir misiles balísticos había sido eliminada.

Sin embargo, el grupo paramilitar Guardia Revolucionaria de Irán cuestionó la afirmación sobre los misiles. “Estamos produciendo misiles incluso en condiciones de guerra, lo cual es asombroso, y no hay ningún problema particular para acumular existencias”, dijo el portavoz, el general Ali Mohammad Naeini, según el periódico estatal iraní IRAN.

Violencia en Siria. Un niño juega al lado de un proyectil israelí que no explotó, convertido ahora en un elemento más del paisaje. AFP

EXTIENDE CONFLICTO

Londres autoriza a Washington usar sus bases para frenar ataques en el estrecho de Ormuz

El Gobierno británico confirmó que Estados Unidos está utilizando bases británicas para llevar a cabo “operaciones defensivas” destinadas a “neutralizar” los ataques contra buques perpetrados por Irán en el estrecho de Ormuz.

Un portavoz de Downing Street (residencia oficial y oficina del primer ministro británico, Keir Starmer) confirmó que el acuerdo suscrito entre el Reino Unido y Estados Unidos para utilizar bases británicas en el marco del conflicto en Oriente Medio “incluye operaciones defensivas estadounidenses para degradar los emplazamientos y las capacidades de misiles que se utilizan para atacar buques en el estrecho de Ormuz”.

Bombardeo israelí. El Ejército hebreo lanzó ataques contra territorio libanés. AFP

Trump se lanza contra la OTAN

Donald Trump lanzó un duro ataque contra los aliados de la OTAN, a los que acusó de falta de compromiso frente a la crisis con Irán y la seguridad internacional: “Sin Estados Unidos, la OTAN es un tigre de papel. No quieren unirse a la batalla para frenar a un Irán con armas nucleares”, afirmó el presidente en su red social Truth.

Sostuvo que la “batalla está ganada desde el punto de vista militar, con muy pocos riesgos para ellos”, pero criticó a los socios de la Alianza por su postura frente a la situación energética: “Se quejan de los precios del petróleo que deben pagar, pero no quieren ayudar a abrir el estrecho de Ormuz”.

El mandatario elevó aún más el tono al calificar a los aliados como “cobardes” y advirtió: “Lo vamos a recordar”.