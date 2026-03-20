Trump responde al llamado del Papa León XVI y descarta un alto al fuego en Irán

Luego de que el Papa León XVI pidiera paz en Medio Oriente e hiciera un llamado a los líderes de las naciones para priorizar el diálogo, este viernes el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió a su solicitud asegurando que no tiene ninguna intención de declarar un alto al fuego en Irán , al considerar que esa acción no es viable, especialmente cuando las tropas estadounidenses están "arrasando al otro bando".

Durante una reunión con la prensa en la Casa Blanca, el Mandatario estadounidense fue cuestionado sobre la declaración del pontífice, a lo que respondió que, si bien ve posible el diálogo, no pretende detener los ataques en contra de la República Islámica.

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"Podemos tener un diálogo, pero no quiero hacer un alto el fuego. No haces un alto el fuego cuando literalmente estás arrasando al otro bando", respondió Trump.

Trump presume avances militares

El republicano presumió que la ofensiva de Estados Unidos e Israel ha debilitado significativamente a Irán, asegurando que su Armada y Fuerza Aérea han sido destruidas, además de afirmar que sus principales líderes han sido eliminados.

Cuestionado sobre su plan para garantizar la seguridad de los barcos en el estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de petróleo, Trump señaló que se trata de una "maniobra militar sencilla y relativamente segura". Sin embargo, apuntó que se requiere desplegar un número importante de buques, y criticó que la OTAN "hasta ahora no ha tenido el valor de hacerlo".

Asimismo, el Mandatario aseguró que Estados Unidos no depende del estrecho de Ormuz, ya que, según dijo, no lo utiliza, y que los principales interesados en mantener abierta esta vía, bloqueada por Irán en represalia por el conflicto, son países europeos, así como Japón y Corea del Sur.

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La guerra que libran Estados Unidos e Israel contra Irán desde el 28 de febrero, tras el asesinato del líder supremo del país, el ayatolá Alí Jameneí, está a punto de cumplir un mes sin que Trump haya aclarado cuánto tiempo prevé que se prolongue el conflicto.

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