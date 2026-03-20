Ataque de Estados Unidos en el Pacífico deja dos muertos y un herido

El ejército norteamericano notificó este viernes que una embarcación que presuntamente se dedicaba al contrabando de drogas en el océano pacífico oriental fue atacada por fuerzas estadounidenses , dejando tres sobrevivientes.

Sin embargo, varias horas después, el Servicio de Guardacostas y el Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica informaron que el ataque causó al menos dos muertos y un herido de gravedad que fueron entregados por una fragata estadounidense mar adentro.

El Comando Sur de Estados Unidos, que supervisa gran parte de América Latina, señaló en una publicación en X que notificó de inmediato a la Guardia Costera para activar el sistema de búsqueda y rescate de los sobrevivientes.

On March 19, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a low-profile vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the low-profile vessel was transiting… pic.twitter.com/iK04PghbTM— U.S. Southern Command (@Southcom) March 20, 2026

En Costa Rica, el servicio de Guardacostas informó en un comunicado que recibió una alerta de un "naufragio", por lo que envió una embarcación a 126 millas náuticas de Golfito, en el Pacífico Sur del país centroamericano, para atender el caso.

"Una vez en el lugar, los oficiales ubicaron a una persona herida de gravedad y a otras dos personas fallecidas, quienes fueron trasladadas hasta Golfito, en donde la Cruz Roja se hizo cargo del herido y los fallecidos fueron entregados al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para lo que corresponde", indicó Guardacostas costarricense.

Steven Umaña, coordinador operativo regional de la Cruz Roja costarricense, señaló que a las 8:15 de la mañana de este viernes recibió la alerta por parte de Guardacostas sobre un "naufragio".

"A la llegada se ubica una persona con fuertes quemaduras, un trauma importante a nivel de tórax y es trasladado en condición crítica al hospital de Golfito. Además se ubican dos personas sin signos vitales", comentó Umaña.

El Organismo de Investigación Judicial confirmó la recepción de los cuerpos que fueron entregados por una fragata del Ejército de los Estados Unidos, mar adentro, al Servicio de Guardacostas costarricense y una vez en puerto, estos fueron entregados a las autoridades judiciales.

Según la policía judicial, ambos cuerpos presentaban fuertes quemaduras y fueron remitidos para la correspondiente investigación y autopsia. Las autoridades policiales y judiciales de Costa Rica aseguran que por el momento se desconoce la identidad de los dos fallecidos y del sobreviviente.

Trump contra organizaciones criminales

Al menos 157 personas han muerto en ataques contra embarcaciones desde que el gobierno del presidente Donald Trump comenzó a atacar a quienes denomina "terroristas" en pequeñas embarcaciones a inicios de septiembre.

Al igual que en la mayoría de los comunicados militares sobre los más de 40 ataques conocidos en el océano Pacífico oriental y el mar Caribe, el Comando Sur afirmó que apuntó contra presuntos traficantes a lo largo de rutas de contrabando conocidas. El ejército no aportó pruebas de que la embarcación transportara drogas, se limitó a mostrar un vídeo en X en el que se veía una embarcación envuelta en llamas mientras avanzaba por el agua.

Trump ha afirmado que EU está en un "conflicto armado" con los cárteles en América Latina y ha justificado los ataques como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas y las sobredosis mortales. Pero su gobierno ha ofrecido pocas pruebas para respaldar sus afirmaciones de que está matando a dichos "terroristas".

Los críticos han cuestionado la legalidad de los ataques así como su eficacia, en parte porque el fentanilo detrás de muchas sobredosis mortales suele traficarse por tierra desde México, donde se produce con químicos importados de China e India.

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KR