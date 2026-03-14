Irán amenazó este sábado 14 de marzo con atacar las instalaciones de empresas estadounidenses en Oriente Medio si ocurre esto: que su infraestructura energética sea atacada por Estados Unidos e Israel, luego del bombardeo contra la isla iraní de Jarg, considerada el corazón de la industria petrolera de la República Islámica.

"En caso de que las instalaciones iraníes sean atacadas, las fuerzas iraníes atacarán instalaciones de empresas estadounidenses en la región o compañías en las que Estados Unidos tenga participación", advirtió el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, de acuerdo con informes de la agencia Tasnim.

El jefe de la diplomacia iraní afirmó que su país responderá "sin duda" a cualquier ataque contra sus instalaciones energéticas.

Sin embargo, dijo que Irán actuará "con cautela para evitar que zonas densamente pobladas sean alcanzadas".

El ataque de EU en la isla de Jarg

La mañana de hoy sábado, las Fuerzas Armadas de Irán habían advertido que, si se produce un ataque contra la infraestructura petrolera, económica y energética de la República Islámica, "toda la infraestructura petrolera, económica y energética perteneciente a las compañías petroleras de la región que tengan acciones estadounidenses o cooperen con Estados Unidos será destruida" .

Estas advertencias llegaron después de que Estados Unidos atacara anoche objetivos militares en la isla de Jarg, donde se almacena el 90% del petróleo que Irán exporta al mundo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó ese bombardeo como uno de los "más poderosos" de la historia de Medio Oriente .

El líder republicano añadió que si Irán interfiere con el paso libre y seguro de los barcos a través del estrecho de Ormuz podría atacar también la infraestructura petrolera de la isla, ubicada a 25 kilómetros de la costa iraní, que concentra la principal terminal petrolera del país y es el mayor punto de carga de crudo para buques petroleros.

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