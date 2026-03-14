¿Por qué es importante Kharg?, la isla petrolera de Irán bombardeada por EU

Este viernes 13 de marzo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que fuerzas armadas del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) realizaron lo que calificó como “ uno de los bombardeos más poderosos de la historia de Oriente Medio”, asegurando que la operación aniquiló por completo varios objetivos militares en la isla iraní de Kharg.

Te puede interesar: Teherán critica a Estados Unidos y cuestiona su capacidad de seguridad en Oriente Medio

De acuerdo con un video publicado por el mandatario en su red social Truth Social, los ataques incluyeron impactos en instalaciones del aeropuerto y en la pista de aterrizaje de la isla. Trump señaló que, “por razones de respeto”, las fuerzas estadounidenses decidieron no destruir la infraestructura petrolera del lugar, considerada estratégica para Irán.

¿Cómo es la isla iraní de Kharg?

Conocida como la “joya de la corona de Irán”, Kharg —cuyo nombre significa “dátil”— es una pequeña isla coralina formada por la acumulación de restos de coral, arena y material orgánico. Se localiza en el norte del Golfo Pérsico, a unos 55 kilómetros al noroeste del puerto de Bushehr y a 20 kilómetros de la costa iraní.

Gracias a sus aguas profundas, a mediados del siglo XX el territorio se transformó en una terminal clave para la exportación de petróleo crudo. Actualmente funciona como el principal punto de salida del crudo iraní al mercado internacional y cuenta con infraestructura capaz de cargar alrededor de 7 millones de barriles diarios, según datos de la Agencia de Información Energética de Estados Unidos.

¿Qué exporta principalmente la isla?

La isla de Kharg, que tiene una superficie aproximada de 24 kilómetros cuadrados y también es conocida como “la isla prohibida”, es responsable de gestionar cerca del 90 % del petróleo que Irán exporta al mundo, gran parte del cual se dirige a China. Además del crudo, desde sus instalaciones se envían fertilizantes de sulfato, gas licuado y otros productos derivados del petróleo.

Durante la guerra entre Irán e Irak, las instalaciones petroleras de Kharg quedaron prácticamente destruidas. Posteriormente, a finales de la década de 1980, la reconstrucción de esta infraestructura se convirtió en una de las prioridades del gobierno iraní.

También puedes leer: Millones de personas en Camerún sufren crisis de hambre: FICR

Los recientes ataques estadounidenses se produjeron luego de que Irán interfiriera con el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz, una de las rutas comerciales más importantes del mundo para el petróleo. A nte esta situación, Trump advirtió que las operaciones militares contra el país continuarán “el tiempo que sea necesario”.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP