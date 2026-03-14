Trump afirma que EU destruyó objetivos militares en la isla petrolera iraní de Kharg

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las fuerzas armadas de su país llevaron a cabo uno de los bombardeos más contundentes registrados en Oriente Medio , operación que, según aseguró, destruyó completamente varios objetivos militares ubicados en la isla iraní de Kharg, considerada un punto clave para la industria petrolera de Irán.

A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, el mandatario señaló que la ofensiva fue realizada por el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) bajo su autorización directa. T rump sostuvo que el ataque logró “aniquilar por completo” los blancos militares situados en la isla.

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La isla de Kharg es una instalación estratégica para la República Islámica, ya que en ese lugar se almacena cerca del 90 % del petróleo que Irán exporta a nivel mundial, lo que la convierte en una de las infraestructuras energéticas más importantes del país. Según Trump, la operación tenía como objetivo debilitar capacidades militares vinculadas a esa zona clave.

Trump calificó esta isla como "la joya de la corona de Irán" y describió el ataque como uno de los "más poderosos" de la historia ejecutados sobre esta región.

Sin embargo, el mandatario dijo que había optado por "no destruir la infraestructura petrolera de la isla", una decisión que puede reconsiderar si se mantiene el bloqueo en el golfo Pérsico.

"Si Irán, o cualquier otro, hace algo que interfiera con el paso libre y seguro de los barcos a través del estrecho de Ormuz, reconsideraré inmediatamente esta decisión", advirtió.

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Kharg, ubicada a 25 kilómetros de la costa iraní, es descrito como un punto vital para Irán debido a que concentra la principal terminal petrolera del país y es el mayor punto de carga de crudo para buques petroleros.

De acuerdo con medios locales, la isla también es conocida por tener grandes tanques de almacenamiento de petróleo para distribuir al mercado internacional.

Horas antes del ataque, expertos citados por la BBC apuntaron que Estados Unidos e Israel no habían atacado hasta ahora esta isla posiblemente porque el perjuicio en términos energéticos sería irreversible.

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