Aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, encabezados por Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, están instando al presidente Donald Trump a que continúe con la guerra contra Irán, alegando que Teherán no ha quedado lo suficientemente debilitado por la campaña de bombardeos encabezada por Washington durante el último mes, según funcionarios estadounidenses, israelíes y de países del Golfo.

Luego de quejarse en privado al empezar el conflicto de que no se les dio un aviso previo adecuado del ataque estadounidense-israelí, y tras reprochar que Estados Unidos había ignorado sus a dvertencias de que la guerra tendría consecuencias devastadoras para toda la región , algunos de los aliados regionales están planteando ahora a la Casa Blanca que el momento ofrece una oportunidad histórica para incapacitar de una vez por todas al gobierno clerical de Teherán.

¿Por qué los aliados de EU en el Golfo Pérsico no quieren que termine la guerra en Irán?

En conversaciones privadas, funcionarios de Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Baréin han transmitido que no quieren que la operación militar termine hasta que haya cambios significativos en el liderazgo iraní o se produzca un giro drástico en el comportamiento de Irán, según los funcionarios, que no están autorizados a hacer comentarios públicos y hablaron a condición de guardar el anonimato.

Las naciones del Pérsico hicieron su petición mientras Trump vacila entre afirmar que el diezmado liderazgo de Irán está listo para que el conflicto llegue a su fin, y amenazar con intensificar aún más la guerra si no se alcanza pronto un acuerdo.

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¿Crisis en el gobierno de Trump por Irán?

Mientras tanto, Donald Trump tiene dificultades para reunir apoyo público en su país a una guerra que ha dejado más de tres mil muertos en todo Oriente Medio y está sacudiendo la economía global.

Aun así, Trump se muestra cada vez más seguro de contar con el respaldo total de sus aliados más importantes en la regió n, incluidos algunos que se mostraban reticentes ante una nueva campaña militar en los prolegómenos de la guerra.

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"Arabia Saudí está contraatacando duramente. Qatar está contraatacando. Los Emiratos Árabes Unidos están contraatacando. Kuwait está contraatacando. Baréin está contraatacando", declaró Trump el domingo por la noche a bordo del Air Force One, mientras se dirigía a Washington desde su casa en Florida. "Todos están contraatacando".

Los países del golfo Pérsico albergan fuerzas y bases de Estados Unidos, desde las cuales la Casa Blanca ha lanzado ataques contra Irán, pero no se han sumado a los ataques ofensivos.

JM