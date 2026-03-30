Las muertes en los centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) tuvieron un aumento significativo en los primeros 3 meses del 2026 , lo que reavivó las críticas sobre las condiciones y la atención médica de los migrantes detenidos.

¿Cuántas personas han muerto en centros de detención del ICE en el 2026?

De acuerdo con una investigación de The New York Times, ya se registraron trece muertes en los primeros meses del 2026 , en comparación con las 33 del primer año de la administración Trump, frente a un promedio anual de siete bajo el gobierno de Joe Biden.

El periódico informó también que el sistema está bajo presión debido al creciente número de detenidos, que alcanzó los 70 mil a principios de 2026.

Entre los casos más emblemáticos, destaca el medio estadounidense, se encuentra el de Emmanuel Damas, ciudadano haitiano que falleció tras una infección dental tratada de forma inadecuada.

Familiares y testigos denunciaron retrasos en la atención médica a pesar de las insistentes peticiones del hombre, así como las precarias condiciones de detención.

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¿Por qué la situación de los centros de detención del ICE alarma tanto?

El Departamento de Seguridad Nacional rechazó las acusaciones, afirmando que los estándares son adecuados; sin embargo, abogados y organizaciones denuncian deficiencias generalizadas y presentaron demandas en varios estados.

El tema se encuentra en el centro del debate político, a medida que el sistema de detención se expande y el Congreso considera posibles intervenciones.

JM

